نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمساك هينساك.. كوب واحد من هذ المشروب سيخلصك نهائيا من الإمساك المتكرر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الأشخاص يعانون من الإمساك فالإمساك يسبب الآلام والانتفاخات في البطن مما يصعب من حركة الأمعاء فالعلاج بالأعشاب يساعد على علاج الإمساك وفى هذا المقال سنعرض لكم طرق بالأعشاب لعلاج الإمساك.

علاج الإمساك بعشبه الشعير:

هذه العشبة تعمل على علاج الإمساك والآلام المعدة عن طريق غليها في الماء ونقوم بشرب كوب منها مرتان في اليوم لمدة أسبوع وستلاحظ النتيجة.

علاج الإمساك بعشبه اليانسون:

اليانسون به زيوت تساعد على علاج الإمساك نقوم بإحضار قدر ونضعه على النار به ماء ثم نضع اليانسون ننتظر حتى يصل للغليان ثم نطفأ النار ونشرب كوب واحد يوميا للتخلص من الإمساك والانتفاخ.

علاج الإمساك بالكمون:

نقوم بإحضار قدر ونضع به الماء ونضع الكمون حتى يصل للغليان ثم نطفأ النار ونتركه ليله كامله ونشربه في الصباح سيساعد هذا المشروب على علاج الامساك.

علاج الإمساك بعشبة الشبت:

نقوم بإحضار قدر على النار ونضع فيه الماء ونضع الشبت وننتظر حتى الغليان ونطفأ النار ثم نقوم بتصفيته ونشرب الماء المصفى يوميا لعلاج الامساك.

علاج الإمساك بالزنجبيل:

نحضر إناء ونضع به الماء ونضع فيه الزنجبيل وننتظر حتى الغليان ونطفا على الإناء ونقوم بشرب كوب يوميا بعد الطعام للمساعدة في التخلص من الامساك.

أعراض الإمساك:

انتفاخ في البطن.

الآلام في المعدة.

براز صلب.

يوجد طرق اخري تساعد على التخلص من الإمساك: