نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمساك هينساك.. كوب واحد من هذ المشروب سيخلصك نهائيا من الإمساك المتكرر في المقال التالي
عمر شويل - جدة كثير من الأشخاص يعانون من الإمساك فالإمساك يسبب الآلام والانتفاخات في البطن مما يصعب من حركة الأمعاء فالعلاج بالأعشاب يساعد على علاج الإمساك وفى هذا المقال سنعرض لكم طرق بالأعشاب لعلاج الإمساك.
علاج الإمساك بعشبه الشعير:
هذه العشبة تعمل على علاج الإمساك والآلام المعدة عن طريق غليها في الماء ونقوم بشرب كوب منها مرتان في اليوم لمدة أسبوع وستلاحظ النتيجة.
علاج الإمساك بعشبه اليانسون:
اليانسون به زيوت تساعد على علاج الإمساك نقوم بإحضار قدر ونضعه على النار به ماء ثم نضع اليانسون ننتظر حتى يصل للغليان ثم نطفأ النار ونشرب كوب واحد يوميا للتخلص من الإمساك والانتفاخ.
علاج الإمساك بالكمون:
نقوم بإحضار قدر ونضع به الماء ونضع الكمون حتى يصل للغليان ثم نطفأ النار ونتركه ليله كامله ونشربه في الصباح سيساعد هذا المشروب على علاج الامساك.
علاج الإمساك بعشبة الشبت:
نقوم بإحضار قدر على النار ونضع فيه الماء ونضع الشبت وننتظر حتى الغليان ونطفأ النار ثم نقوم بتصفيته ونشرب الماء المصفى يوميا لعلاج الامساك.
علاج الإمساك بالزنجبيل:
نحضر إناء ونضع به الماء ونضع فيه الزنجبيل وننتظر حتى الغليان ونطفا على الإناء ونقوم بشرب كوب يوميا بعد الطعام للمساعدة في التخلص من الامساك.
أعراض الإمساك:
- انتفاخ في البطن.
- الآلام في المعدة.
- براز صلب.
يوجد طرق اخري تساعد على التخلص من الإمساك:
- تناول كمية من الالياف حيث انها تساعد على تنظيم حركة الامعاء وتناولها يزيد من تلين البراز وتسهيل خروجه ومن الاطعمة الغنية بالألياف الخضروات والفواكه والمكسرات فينصح بتناول خمسه وعشرون جرام من الالياف للسيدات وثمانية وثلاثون جرام للرجال.
- الاكثار من تناول الخضروات الورقية فتساعد على علاج الامساك وتلين البراز حيث انها غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ومنها الماغنسيوم الذي يعمل على جذب المياه للأمعاء وتسهيل خروج البراز وايضا تحتوي على فيتامين ك وفيتامين سي وحمض الفوليك وهما يعملوا على تسهيل عملية الهضم ومن هذه الاوراق الخس والسبانخ والبروكلي وكثير من الخضروات ذات الورقة الخضراء.
- شرب الماء بكميات مناسبة لان في معظم الاوقات الجفاف يؤدى الى الامساك حيث ان شرب كميات من الماء التي يحتاجها الجسم تجعله رطب دائما وتنظم حركة الامعاء وتمنع الامساك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمساك هينساك.. كوب واحد من هذ المشروب سيخلصك نهائيا من الإمساك المتكرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.