طريقة مظبي الدجاج بالفرن وما هي بهارات المظبي؟

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عمر شويل - جدة طريقة مظبي الدجاج بالفرن، واحدة من الأكلات العربية الشعبية التراثية، والتي تضرب في جذور الثقافة العربية، وخاصة منطقة شبه الجزيرة العربية، حيث اعتاد العرب القدماء، على تحضير المظبي باستخدام الحجر الساخن، وذلك في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية، فإذا كنت تتساءل “ما هو الدجاج المظبي؟” فالإجابة ببساطة هو دجاج يتم طهيه، فوق مجموعة من الأحجار الساخنة، التي وضعت مسبقًا داخل لهب النار، والمظبي يُطهى بأكثر من طريقة منها على سبيل المثال؛ مظبي دجاج على الحجر، ومظبي دجاج بقدر الضغط، وأيضًا طريقة عمل المظبي اللحم، إما بلحم الضأن أو لحم الأبقار أو الماعز، والبعض يقوم يتحضير مظبي اللحم باستخدام لحم حاشي، وفي النهاية تختلف الطريقة من مكان لآخر، وفقا للإضافات التي اعتاد عليها سكان المكان، مثل البهارات والتوابل التي تمنح المظبي مذاقه المميز.

ما هو المظبي اليمني؟

تحدث الكثيرون عن نشأة المظبي، وقيل إن اليمن هي أساس أكلة المظبي بكل أنواعه. ويحكى إن تلك الأكلة قد تم اختراعها بسبب وجود الجبال المنتشرة، وما بها من أحجار كثيفة جدًا، خاصة في منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، ومن هنا اشتهر بطهيها سكان حضرموت، إلى جانب سكان اليمن. وكذلك منطقة عسير في المملكة العربية السعودية. وليس ذلك فقط، بل يمكن القول إن المظبي هو الأكلة الشعبية، لسكان اليمن في الأعياد. وذلك في بعض المناطق القديمة.

ما هو الفرق بين المندي والمظبي؟

ولمن يرغب في معرفة الفروق بين المندي والمظبي والبخاري. فتلك هي الفروق:

يطهى المندي في التنور.

بينما يطهى المظبي على الحجر.

في حين يضاف للبخاري الجزر والزبيب.

ما الفرق بين الحنيذ والمظبي؟

تختلف طريقة مظبي الدجاج بالفرن، عن طريقة عمل الحنيذ الأصلي. وذلك حيث يطهى الحنيذ فوق الحطب وداخل التنور. بينما يطهى المندي في براميل أسفل الأرض، عقب تسخين الحفرة أولا.

هل الدجاج المظبي صحي؟

يحتوي مظبي الدجاج على نسبة بروتين مرتفعة. وذلك لاحتوائه على الدجاج الغني بالبروتين المطلوب لبناء العضلات.

كما يحتوي الدجاج على الفوسفور والسيلينيوم وفيتامين B6.

بالإضافة إلى وجود فيتامين دال المهم لتقوية الجهاز المناعي.

ما هي بهارات المظبي؟

دجاجتان كبيرتان الحجم.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

½ ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الأرز البسمتي.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

رشة من الهيل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

حبة لومي أو رشة لومي مطحون.

ملح حسب رغبتك.

ورقتان غار.

3 أكواب من الماء الساخن.

قطعة من الفحم (لغرض التدخين).

كيف أسوي مظبي دجاج في الفرن؟