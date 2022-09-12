خزني مانجة رمضان بطريقتي الصحية لتخزين المانجو في الفريزر بكميات كبيرة وبدون ما يتغير الطعم واللون

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عمر شويل - جدة المانجو من الفواكه التى يقبل عليها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار لأن لها طعم جميل جدا ونكهة رائعة، والبعض من الناس يفضلون تناول المانجو كقطع متوسطة والبعض يفضلون المانجو عصير، وبما أن ثمرة المانجو متوفرة فى مواسم معينة وغير متواجدة فى الأسواق أو فى المحلات في مواسم أخرى لذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة لحفظ المانجو فى الفريزر لفترة تدوم طويلا مع الإحتفاظ بلونها وبمذاقها، وتحتاج طريقة الحفظ إلى ثمار مانجو طازجة وغير طرية وتحتاج أيضا إلى أكياس بلاستيك، والمانجو تدخل فى عمل الآيس كريم، وتستخدم فى عمل الجيلى، والمانجو تدخل فى عمل الكثير من الحلويات مثل الكنافة بالمانجو وتستخدم قطع المانجو فى تزيين التورتة، ويمكن عمل المانجو كوكتيل أكواب مناسبة، ويوجد طرق كثيرة لحفظ فاكهة المانجو فيمكن حفظها كما هى بالقشرة، والبعض يفضلون حفظها بدون قشرة ومقطعة إلى قطع متوسطة. مكونات طريقة تخزين المانجو كمية مناسبة من المانجو الطازجة

كمية من الأكياس البلاستيك

كمية من ورق الزبدة تناسب كمية المانجو

الماء الفاتر طريقة تخزين المانجو فى البداية نقوم بشراء المانجو الطازجة والغير طرية بحيث لا يوجد بها أى بقع بنية ولا تكون تالفة.

وبعد ذلك نقوم بغسل كمية المانجو جيدا بإستخدام الماء الفاتر التجارى ثم نقوم بتجفيفها جيدا بإستخدام منشفة أو فوطة مطبخ نظيفة حتى نتخلص من كل الرطوبة الموجودة فى المانجو.

ثم يتم تهوية المانجو عن طريق تركها فى إناء لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين، وبعد ذلك نبدأ بلف واحدة من المانجو بإستخدام ورق الزبدة ويتم لفها جيدا.

وتكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كل كمية ثمار المانجو ثم نقوم بوضع كمية المانجو التى تم لفها فى كيس من البلاستيك مفرغ منه الهواء.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية المانجو فى فريزر الثلاجة ويتم تركها لمدة تدوم شهور طويلة مع الإحتفاظ بطعم لذيذ وشهى وبنكهة خطيرة وجميلة المانجو كأنها طازجة تماما.

وبهذه الطريقة الرائعة تحفظ كمية المانجو في الفريزر لحين إستخدامها مرة أخرى.

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