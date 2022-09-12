نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة محلات الحواوشي السرية أعملي الحواوشي الاسكندراني الأصلي بطعم وريحة ومذاق لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الحواوشي من المأكولات التي يحبها كل الناس سواء كبار السن أو صغار السن فهو يتميز بمذاق شهي ولذيذ وغير ذلك فأن الحواوشي من الأكلات التي تشتهر بكثرة في جميع الدول العربية وبالتحديد في مصر، فقد نجد أن جميع الأطفال بلا إستثناء يقومون بشراء الحواوشي جاهز من المطاعم ولكنه قد يكون غير صحي وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون التي تؤثر تأثير سلبي على صحة الإنسان وبالأخص صغار السن، لذلك من الأفضل أن نقوم بعمل الحواوشي في البيت بطريقة صحية. مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

فص واحد من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان البودر.

كمية من العيش البلدى.

كمية مناسبة من الزيت النباتي. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني يتم تجهيز إناء عميق ونضع به كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها فص واحد من الثوم المفروم حبتان من البصل ولابد من أن يكون مفروم أيضا.

وبعد ذلك يتم إضافة ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم وقومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ويتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان البودر.

ثم نقوم بعجن جميع المكونات مع بعض بشكل جيد ونضع خليط الحواوشي في الثلاجه ونتركه لمدة ساعة أو أكثر.

وبعد ذلك يتم تجهيز العيش البلدى ويتم عمل شق به بإستخدام السكينة ونحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار ونضع بها نقطة من الزيت.

وبعد ذلك يتم تجهيز العيش البلدى ويتم عمل شق به بإستخدام السكينة ونحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار ونضع بها نقطة من الزيت. ولابد من أن تكون الطاسة على نار هادئة وعند تسخينها نضع الحواوشي في الطاسة ونتركه ليكون لونه ذهبي من الوجهين.

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