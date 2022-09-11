نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية حلى الأوريو بكريمة القشطة البارد ألذ حلى على الإطلاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلى الأوريو بكريمة القشطة ، من ألذ وأغنى أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلي استخدام الفرن، فهو حلى يتميز بمذاق رائع ولذيذ للغاية، وكذلك طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الخطوات، ومما يميز هذه الوصفة أيضا هو مذاقها الغني بالقشطة.

كما يوجد وصفات وأطعمة مميزة عديدة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة مثل طريقة عمل بسكويت الخلاط سريع التحضير أو طريقة عمل حلى كرات الأوريو المميزة أو إعداد النوجا بالسوداني سريعة التحضير، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الأوريو بكريمة القشطة.

مكونات حلى الأوري بكريمة القشطة

سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة اللذيذة والمميزة ومكوناتها كالتالي:

علبتين من القشطة وزن العلبة ١٧٠ جرام.

خمس ملاعق من الحليب المحلى المكثف.

عشرين قطعة بسكويت أوريو.

٢٠٠ جرام شوكولاتة.

طريقة التحضير

من أسهل وصفات الحلويات هي وصفة حلى الأوريو بكريمة القشطة، ولا تحتاج إلي فرن أو إلي الكثير من الأدوات، وسنتعرف على طريقة تحضيرها فيما يلي وهي كالتالي: