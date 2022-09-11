- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية حلى الأوريو بكريمة القشطة البارد ألذ حلى على الإطلاق في المقال التالي
عمر شويل - جدة حلى الأوريو بكريمة القشطة ، من ألذ وأغنى أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلي استخدام الفرن، فهو حلى يتميز بمذاق رائع ولذيذ للغاية، وكذلك طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الخطوات، ومما يميز هذه الوصفة أيضا هو مذاقها الغني بالقشطة.
كما يوجد وصفات وأطعمة مميزة عديدة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة مثل طريقة عمل بسكويت الخلاط سريع التحضير أو طريقة عمل حلى كرات الأوريو المميزة أو إعداد النوجا بالسوداني سريعة التحضير، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الأوريو بكريمة القشطة.
مكونات حلى الأوري بكريمة القشطة
سنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة اللذيذة والمميزة ومكوناتها كالتالي:
- علبتين من القشطة وزن العلبة ١٧٠ جرام.
- خمس ملاعق من الحليب المحلى المكثف.
- عشرين قطعة بسكويت أوريو.
- ٢٠٠ جرام شوكولاتة.
طريقة التحضير
من أسهل وصفات الحلويات هي وصفة حلى الأوريو بكريمة القشطة، ولا تحتاج إلي فرن أو إلي الكثير من الأدوات، وسنتعرف على طريقة تحضيرها فيما يلي وهي كالتالي:
- نقوم بخلط علبة ونصف من القشطة مع خمس ملاعق من الحليب المحلى المكثف بواسطة الملعقة.
- ونستمر في الخلط حتي تتجانس القشطة مع الحليب المحلى المكثف.
- ثم نقوم بتكسير قطع بسكويت الأوريو بواسطة اليد حتي يتفتت.
- ثم نقوم بخلط البسكويت المفتت مع خليط القشطة والحليب المكثف الذي قمنا بإعداده مسبقا.
- ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتي تمتزج جميع المكونات.
- ثم نقوم بصب الخليط في صينية ونوزع الخليط بالتساوي.
- ثم نقوم بوضع الصينية في الفريزر لمدة ثلث ساعة حتي يبرد الخليط ويتماسك.
- وفي أثناء ذلك نقوم بإعداد الطبقة الثانية، فنقوم بتذويب نصف علبة القشطة المتبقية في الميكرويف أو على حمام ماء.
- وبعدما تذوب القشطة نضيف إلها الشوكولاتة ونقوم بتذويب الشوكولاتة مع القشطة حتي يتجانسوا مع بعضهم البعض.
- ثم نخرج الصينية من الفريزر بعدما تتماسك الطبقة الأولي ونضيف عليها الشوكولاتة ونوزعها بالتساوي.
- ثم ندخل الصينية في الفريزر مجددا حتي تبرد تماما.
- وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية حلى الأوريو بكريمة القشطة البارد ألذ حلى على الإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.