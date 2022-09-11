نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. كريم ميبو وماء الورد المبهر لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو وماء الورد لإزالة التجاعيد, تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتفتيح البشرة والتخلص من تجاعيد البشرة، لذا قد تقوم بشراء كريمات التفتيح التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة على المدى البعيد، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية لتبييض وتفتيح البشرة، كما تعمل هذه المواد على الحصول على بشرة نضرة وصافية وخالية من الشوائب، لا تحتوي هذه المواد الطبيعية على أي إضرار، ومن هذه التركيبات الطبيعية؛ تفتيح البشرة بكريم ميبو والنشا لإزالة التجاعيد، من المعروف بان كريم ميبو ينصح به العديد من الأطباء لمعالجة الحروق والجروح، لذا فهو جيد ومناسب للاستعمال، ويدخل في عدد من التركيبات الطبيعية. تفتيح البشرة بكريم ميبو وماء الورد لإزالة التجاعيد سنعرض لكم مكونات هذه الوصفة الرائعة: ٢معلقة كبيرة من ماء الورد.

٥ ملاعق من كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٣ ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير والاستعمال سنقدم لكم طريقة التحضير والاستعمال في الخطوات البسيطة التالية: نحضر إناء ونضع به النشا ونخلط به ماء الورد.

نضيف كريم ميبو وعصير الليمون ونقلب جيدا.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى الحصول على قوام كريمي سهل الفرد.

نقوم بتعبئة الخليط في عبوة فارغة محكمة الغلق.

نغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول المناسب للبشرة.

نجفف البشرة جيداً ونضع الخليط لمدة نصف ساعة تقريباً.

يتم شطف الوجه جيداً بالماء البارد ثم نمرر قطعة من الثلج بحركات دائرية.

تستخدم هذه الخطوة لغلق مسام الوجه.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرة في اليوم لمدة حوالي شهرين. فوائد كريم ميبو للوجه يساعد في إزالة تجاعيد الوجه.

شد البشرة والتخلص من بقع البشرة.

الحصول على بشرة صافية ونقية.

التخلص من النمش ويقضي على جفاف البشرة.

يحتوي على عدد من المعادن مثل الكالسيوم والحديد.

يساعد تفتيح البشرة وتجديد خلاياها.

يساعد في الحصول على بشرة صحية عن طريق تحفيز تجديد خلايا الجسم.

تجعل هذه الوصفة الوجه أكثر نضارة وحيوية غير عادية وتجعله أكثر إشراقاً.

تطلق على هذه الخلطة المعجزة الربانية نظرا لخصائصها المتنوعة.

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