نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الخميرة المعجزة لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه خلال ساعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى خلطات فرد الشعر الخشن بالخميرة نقدمها فيما يلي حيث أن الكثير من الفتيات لديهن معاناة مع مشكلة الشعر الخشن، وتعتبر الخميرة وخلطاتها الطبيعية المميزة من بين أهم الوصفات التي تنصح بها خبيرات تجميل الشعر والعناية به، وتعد الخميرة مكون مميز يمنح الشعر المزيد من الفيتامينات والمواد المغذية، وهو ما يجعل وصفات الخميرة من أنجح خلطات تنعيم الشعر، وذلك لأنها تعمل على تغذية فورة الشعر وذلك يعود على الشعر بالنعومة والتألق الدائمين.

كيراتين الخميرة المعجزة لفرد الشعر الخشن

يمكنكِ فرد شعرك الخشن بالخميرة عن طريق وصفات ممتازة يكون من السهل عملها في البيت، ومن خلال مكونات بسيطة كالتالي يمكنكِ عمل وصفة ممتازة لفرد الشعر:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة فازلين.

فرد الشعر بالخميرة

من الممكن أن يتم عمل تلك الوصفة من خلال اتباع تلك الخطوات القادمة:

قومي بإحضار وعاء ملائم.

يتم وضع الفازلين في الوعاء وإذابته في حمام مائي.

وضع الخميرة مع الفازلين والنشا والتقليب الجيد.

يتم تحريك المكونات وتركها تتفاعل 3 دقائق للتأكد من مدى نشاط الخميرة.

إضافة مكونات الوصفة بالتدريج للحصول على خليط ناعم يتم تطبيقه بكل سهولة على الشعر.

تطبيق الخليط يكون مدة ربع ساعة، وبعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر.

كيراتين الخميرة والموز لتنعيم الشعر

يتم وضع الخميرة في وعاء ملائم، ونضع معها موزة مهروسة.

يتم خلط المكونين بشكل جيد ثم تخفيف القوام باستعمال زيت الزيتون، مع القليل من مكون زيت جوز الهند.

بالتحريك الجيد للمكونات تحصلي على أفضل قوام يساعد في فرد الخليط على البشرة.

ينصح باستخدام الخليط مرتين في الأسبوع للمزيد من نعومة الشعر.

وصفة الخميرة وجل الصبار لفرد الشعر الخشن

للشعر الخشن يمكنك استعمال الخميرة وجل الصبار للحصول على وصفة ممتازة للتنعيم الجيد للشعر وفرده.

لا بد من إضافة القليل من النشا مع قطرات زيت السمسم.

يتم التقليب باستمرار، وذلك للحصول على أفضل خليط ينعم الشعر.

تطبيق الخليط على شعر خالي من التشابك مدة 10 دقائق ثم غسله بماء فاتر.

الخميرة تعتبر من المواد الطبيعية الفعالة التي تساعد في فرد الشعر بشكل كبير، فيجب الإهتمام بترطيب الشعر وإتباع روتين يومي للحصول على شعر صحي وتناول أطعمة صحية غنية بالفيتامينات المغذية للشعر والبعد عن الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة تتلف الشعر، وتسبب الهيشان والتساقط بصورة واضحة، فيجب استخدام المواد الطبيعية التي تفيد الشعر ولا يوجد مشاكل من استخدامه.