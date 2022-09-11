نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أساطير عن الصداع النصفي ستصدمك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليس من المبالغة القول إن الصداع النصفي يمكن أن يجعل من الصعب على المريض المشي أو الكلام ، بل إن البعض يعاني من الحساسية للضوء أو الرائحة ، فضلاً عن الغثيان. الصداع النصفي هو ألم نابض في الرأس يمكن أن يكون شديدًا جدًا وحتى منهكًا لبعض الأشخاص. هذا الصداع المؤلم ، الذي يحدث عادة في جانب واحد من الرأس ، يظهر تدريجيًا على مدار بضع ساعات أو أيام.

مفهوم خاطئ شائع عن الصداع النصفي

يمكن أن يصاب الناس بالصداع النصفي لأسباب عديدة ، مثل التوتر أو القلق أو التغيرات الهرمونية أو النظم الغذائية الصارمة أو مشاكل النوم. في هذه المقالة نوضح 5 مفاهيم خاطئة شائعة حول الصداع النصفي .

الصداع النصفي هو صداع

مع وجود العديد من المحفزات والأعراض والأسباب ، يمكن أن يكون الصداع النصفي أكثر حدة من الصداع. إن الأسطورة القائلة بأن الصداع النصفي هو صداع خاطئة حقًا ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي بانتظام ويتفهمون مدى الألم الذي يمكن أن يكون عليه. في حين أن الصداع غالبًا ما يكون قصير الأجل ويمكن علاجه بسهولة ، إلا أن الصداع النصفي يمكن أن يستمر لساعات أو حتى أيام.

يؤثر الصداع النصفي فقط على النساء

صحيح أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي بثلاث مرات ، لكن هذا لا يعني أن الرجال لا يعانون منها. نظرًا لانتشار النساء المصابات بالصداع النصفي على نطاق واسع ، فقد أصبح هذا الفكر مفهومًا خاطئًا شائعًا.

يستمر الصداع النصفي بضع ساعات فقط

على عكس الصداع الذي يستمر عادة بضع ساعات فقط ، يمكن أن يستمر الصداع النصفي في أي مكان من 4 إلى 72 ساعة إذا ترك دون علاج. حتى مع العلاج ، قد يستغرق الصداع النصفي بعض الوقت حتى يختفي ، وحتى إذا خف الألم ، فقد تظل تعاني من بعض الأعراض.

الكافيين يسبب الصداع النصفي

يمكن أن يسبب استهلاك الكافيين الجفاف لأن الكافيين له تأثيرات مدرة للبول خفيفة. نتيجة لذلك ، يعتقد الكثير من الناس أن الكافيين يسبب الصداع النصفي. ومع ذلك ، فإن هذا الاعتقاد خاطئ في الغالب. أظهرت بعض الأبحاث أن الكافيين قد يساعد في علاج أعراض الصداع النصفي. يمكن أن يساعد الكافيين في انقباض الأوعية الدموية وتقليل التورم في الدماغ الذي يسبب الألم ، مما يعني أنه يمكن أن يكون بمثابة تخفيف سريع لأعراض الصداع النصفي الشديدة.

تغيير النظام الغذائي يمكن أن يوقف الصداع النصفي

صحيح أننا نود أن نصدق أن تغيير عاداتنا الغذائية سيوقف نوبات الصداع النصفي ، لكننا سنكون مخطئين. في حين أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن وشرب الكثير من الماء مفيد لصحتنا العامة ، والذي بدوره يمكن أن يساعدنا في إدارة أعراض الصداع النصفي ، فإن التغيير البسيط في النظام الغذائي لن يمنع الصداع النصفي تمامًا.