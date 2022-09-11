نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 أخطاء شائعة قبل النوم تسبب السمنة! في المقال التالي

عمر شويل - جدة بينما يعاني الناس في جميع أنحاء العالم من مشكلة السمنة من خلال تغيير أنماط حياتهم ، يعتقد معظمهم أن النظام الغذائي السيئ ونمط الحياة الخامل أدى إلى زيادة الوزن. لا يزال من غير الواضح لكثير من الناس أن هناك علاقة وثيقة بين السمنة وعادات النوم السيئة.

العلاقة بين النوم وزيادة الوزن

في هذا المقال من موقع ثقفني نتحدث عن العلاقة بين النوم وزيادة الوزن . كن معنا.

الأكل في وقت متأخر

يؤدي تناول الطعام قبل النوم بدقائق قليلة وفي وقت متأخر من الليل إلى زيادة مستويات الأنسولين. تؤدي هذه العملية بحد ذاتها إلى انخفاض في إنتاج هرمون الميلاتونين وتؤدي إلى انخفاض جودة النوم ليلاً. لمنع حدوث هذه المشكلة ، يوصى بتناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات.

التعرض لضوء الليل

بالإضافة إلى التدخل في إفراز الميلاتونين وإنتاجه ، تزيد هذه الحالة أيضًا من إنتاج هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول المرتبط بالإجهاد هو عامل معروف في زيادة الوزن ويؤدي كذلك إلى زيادة السمنة في منطقة البطن. يوصى بإيقاف تشغيل الأجهزة الرقمية ليلاً وإبقاء غرفة النوم مظلمة لتحسين نوعية النوم ليلاً.

شرب الكحول في وقت متأخر من الليل

يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يشربون الكحول لا يمكنهم إنقاص الوزن على الرغم من ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي لأن هذا المشروب عالي السعرات الحرارية يزيد من السمنة في منطقة البطن. أكد خبراء التغذية أنه بما أن السعرات الحرارية السائلة لا يمكن أن تخلق الشعور بالشبع ، فإن الشخص يميل إلى استهلاك المزيد منها ، وهذا يسبب زيادة الوزن.

في السابق ، وجد الباحثون أن إدمان الكحول يحفز نفس أجزاء الدماغ التي تشارك في الاستهلاك المفرط ، وبالتالي هناك احتمال أن يؤدي الإدمان على مثل هذه المواد إلى زيادة الميل للإفراط في تناول الطعام لدى الشخص ويؤدي إلى خطر الإصابة بالسمنة.

تمرين ليلي

صحيح أن نمط الحياة المستقرة هو أحد عوامل السمنة ، كما أن ممارسة الرياضة المفرطة في الليل هي أيضًا عامل في زيادة درجة حرارة الجسم وقمع إفراز الميلاتونين. يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة في الليل أيضًا إلى الإفراط في إفراز الدوبامين والكورتيزول ويسبب مشاكل في النوم. يجب تجنب الرياضات الثقيلة قبل النوم بثلاث ساعات.

غرفة نوم دافئة

إذا كنت ترغب في النوم بسهولة ، فمن الأفضل خفض درجة حرارة غرفة نومك حتى لو كنت شخصًا باردًا. وفقًا لبحث جديد أجراه معهد الصحة الدولي ، عندما تنام في غرفة رأسك ، يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية وهذا مفيد لصحتك.

ساعات النوم غير المنتظمة

ربما يكون عذر الأشخاص الفاشلين للنوم السيئ هو عدم توفر الوقت الكافي للنوم بينما اختاروا أولوياتهم بشكل خاطئ. النوم الكافي ضروري لصحتك. لقد وجدت العديد من الدراسات وجود علاقة قوية بين المشاكل الصحية وقلة النوم. وبحسب تقرير نشرته رويترز ، فإن الرجال الذين لا ينامون كفاية هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري والسمنة