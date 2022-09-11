نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محو الهالات السوداء في 20 دقيقة باستخدام هذا المكون السحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإجهاد وقلة النوم وقضاء الكثيرمن الوقت أمام الشاشة كلها عوامل تسبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين، كيف تقضي عليهم؟ بعيدًا عن الحصول على ليلة نوم جيدة، والاسترخاء، وتقليل التوتر، فهناك بعض الوصفات يمكنها تقليل الهالات السوداء واستعادة مظهر أقل توتراً ، وذلك بفضل صودا الخبز وظهور الهالات السوداء، غالبا ما يحدث بسبب التعب المتراكم، والاستهلاك المفرط للتبغ والكحول، ولكن هذه ليست العوامل المسببة الوحيدة علم الوراثة هو أيضًا أحد الأسباب ومن المحتمل أن يكون لدى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم.

الهالات السوداء تحت العينين

بعض الناس لديهم دوائر زرقاء داكنة أو أرجوانية تحت العين والبعض الآخر لديهم دوائر داكنة أو ذهبية تحت العين.في الفئة الأولى، غالبًا ما يكون سبب الهالات السوداء هو الإرهاق يكون الجلد حول العينين هشًا للغاية ، تبرز الأوعية الدموية والدم تحت العينين، مما يؤدي إلى ظهور هالات مزرقة أو أرجوانية. في فئة الدوائر المظلمة، والتي تسمى أيضًا “الدوائر المظلمة” ، ترتبط هذه الدوائر المظلمة بالإفراط الطبيعي في إنتاج الميلانين. تكون ألوانها في معظم الحالات ذهبية أو بنية اللون وغالبًا ما تكون وراثية.

صودا الخبز لتقليل الهالات السوداء

غالبًا ما تستخدم بيكربونات الصوديوم في مستحضرات التجميل الطبيعية. ولسبب وجيه ، فهو عامل منظف وتقشير للبشرة، ولكنه أيضًا عامل تبييض يمكن استخدامه لتبييض الشعر وتفتيح البشرة. ومع ذلك ، على الرغم من كونها منتجًا طبيعيًا ، يمكن أن تكون صودا الخبز مادة كاشطة. لذلك يُنصح بعدم استخدامه بشكل متكرر، وفي هذه الحالة قد يؤدي إلى تهيج الجلد التفاعلي.

تحضير قناع كونسيلر صودا الخبز

ستحتاج إلى تخفيف 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء الدافئ.

ثم اغمسي كرتين قطنيتين في الخليط وضعيهما تحت العينين على الجفون المصابة بالهالات السوداء.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الصافي.

لا تترددي في وضعه بعد هذا القناع ، كريم مرطب خاص للعين أو القليل من زيت جوز الهند لتغذية جفونك بعمق.

يمكنك أيضًا استبدال الماء بشاي البابونج، حيث تضيف ملعقة صغيرة من صودا الخبز طريقة التطبيق هي نفسها المستخدمة في الوصفة السابقة. ستستفيد من استعادة مظهر أكثر إشراقًا وتعبًا.

ضع هذا القناع فقط عندما تكون الهالات السوداء واضحة جدًا، حيث يمكن أن تهيج صودا الخبز هذا الجزء الهش من الوجه إذا تم تطبيقه بشكل متكرر.

حيل أخرى لإزالة الهالات السوداء

لمحاربة الهالات السوداء ، عليك أن تراهن على الترطيب. لهذا ، لا شيء أفضل من قناع الخيار الذي أثبت نفسه دائمًا. هذا الأخير كلاسيكي رائع باعتباره خافي عيوب طبيعي ، بسبب محتواه من الماء والفيتامينا ، مما يساعد على تهدئة الهالات السوداء. لتحضير هذا العلاج المنزلي، قطعي شريحتين رفيعتين من الخيار وضعيهما في الثلاجة لمدة 15 دقيقة. ثم استلقِ وضع الشفرات على عينيك أثناء الاسترخاء. سوف تجد على الفور دوائر مظلمة أقل وضوحًا وإطلالة أكثر إشراقًا.