نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص وصفة مذهلة لإنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض النساء في كثير من الأحيان لفجوات في شعرهن مما يسبب الصلع في فروة الرأس ومقدمة الرأس، هناك العديد من الأسباب المحتملة لذلك ولكن أهم ثلاثة أسباب هي العمر وسوء التغذية والتعرض، ولكن يمكنك الآن تطبيق بعض العلاجات الطبيعية المجربة والصحيحة التي أثبتت فعاليتها في جعل الشعر ينمو أكثر كثافة وسد الفجوات مرة أخرى من أجل القضاء على هذه المشكلة نهائيًا، تعتبر العلاجات الطبيعية الآن أفضل طريقة لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل فروة الرأس، وأهمها سد الثغرات والقضاء على مشكلة الصلع التي تعاني منها العديد من النساء، وهذا ما دفعنا لمناقشة الموضوع وتقديم أفضل الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية تفيد الشعر بشكل كبير ومن الأمثلة على ذلك نمو الشعر وتقليل قشرة الرأس.

زيت إكليل الجبل وزيوت الجوجوبا

يعتبر من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد مليء فراغات الشعر ومنع تساقط الشعر وتزويد الشعر بشكل عام بنظام غذائي متكامل، نتيجة لذلك يجب الجمع بين زيت إكليل الجبل وزيوت الجوجوبا والزيتون والأرجان والكاكاو واللوز الحلو، وكذلك مع زيت الزيتون السائل. تدليك خفيف للزيوت بعد التسخين وتدليك للشعر يتم إجراؤه لعدة دقائق مع غسل الشعر جيداً ويتكرر مرتين أسبوعياً.

زيت الزيتون لعلاج فراغات الشعر

نقوم بتسخين الزيت لدرجة حرارة الجسم قبل وضعه على الجلد وتدليكه في الشعر والجلد، يُترك الزيت بعد ذلك على الشعر لمدة 30 إلى 45 دقيقة فقط قبل شطفه بشامبو خفيف، يقترح بعض الناس ترك الزيت طوال الليل أثناء استخدام غطاء بلاستيكي لتغطية الشعر.

زيت الخروع

يحتوي على الأحماض الدهنية مثل أوميجا 6 ، فإنه يحسن تدفق الدم إلى الجلد المشعر ويقوي بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر الصحي. يمكن استخدامه خلال الخطوات التالية:

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

ضعه على فروة الرأس بعد تسخينه إلى حد ما فوق النار واتركه طوال الليل.

يتكرر الخليط أربع مرات كل أسبوع.

علاج تساقط الشعر بالنظام الغذائي السليم

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التالية للمساعدة في تكثيف شعرك بسرعة: