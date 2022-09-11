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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرات السميد بالكاكاو الباردة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كرات السميد بالكاكاو ، من ألذ وأجمل وأشهى الحلويات التي تصنع من السميد، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع أيضًا، كما أنها يمكن تقديمها للضيوف في المناسبات وغيرها، فهي فاخرة وجذابة، وهي غنية بالقيمة الغذائية، ومفيدة من الناحية الصحية، نظرًا لاحتوائها على السميد وجوز الهند والكاكاو والحليب والشوكولاتة، كما يمكنكم تناولها مع المشروبات المفضلة، كما يمكنكم تجربة حلى مكعبات المليونير وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات السميد بالكاكاو بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات كرات السميد بالكاكاو
تتكون كرات السميد بالكاكاو من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 6 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
- 2 كوب ماء.
- ربع كوب كاكاو خام.
- نصف كوب سكر.
- كوب سميد خشن أو متوسط.
- كوب جوز الهند.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
للتزيين
- 200 جم شوكولاتة داكنة بالحليب مقطعة قطع صغيرة + ملعقة كبيرة زيت.
- 200 جم شوكولاتة بيضاء مقطعة قطع صغيرة + ملعقة كبيرة ونصف زيت.
- فستق.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كرات السميد بالكاكاو بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر حلة ونضيف إليها الحليب البودر والماء والسكر والكاكاو، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يبدأ يسخن الخليط.
- ثم نضيف السميد ونقلب باستمرار حتى يمتص السائل قليلًا.
- بعد ذلك نضيف جوز الهند ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويمتص السائل تمامًا وتتشكل عجينة.
- ثم نضيف الفانيليا ونطفئ النار، ونقلب جيدًا.
- ثم نضع العجينة في وعاء آخر ونتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة.
- بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه قطع الشوكولاتة، ثم نضعه على حمام مائي حتى تذوب الشوكولاتة.
- ثم نضيف إليها الزيت ونقلب جيدًا.
- بعد ذلك نغمس بعض الكرات في الشوكولاتة الداكنة المذابة ونصفيهم جيدًا، ثم نضعهم على ورقة زبدة أو شبكة تبريد، حتى تتجمد الشوكولاتة.
- ثم نغمس بعض الكرات في الشوكولاتة البيضاء المذابة ونصفيهم جيدًا، ثم نضعهم على ورقة زبدة أو شبكة تبريد، حتى تتجمد الشوكولاتة.
- ثم نزين الكرات بالمكسرات أو بحبيبات الشوكولاتة أو بالشوكولاتة المذابة على شكل خطوط.
- بعد ذلك ندخل الكرات في الثلاجة ونتركهم حتى يبردوا لمدة ساعة تقريبًا.
- ثم نخرج الكرات من الثلاجة.
- ثم نقدم كرات السميد بالكاكاو في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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