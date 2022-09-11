نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراخ المشوية للشيف شربيني بتتبيلة الحاتي السرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وجبة الفراخ المشوية من أفضل أنواع الأكلات التي يمكن تحضيرها في المنزل والتي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وتتعدد طرق تحضير الفراخ المشوية حيث أنه يمكن عملها مشوية على الفحم أو الفرن، وتختلف طريقة عمل التتبيلة من بلد لأخرى حسب العادات ويمكن تحضيرها بسهولة ومكونات سهلة وبسيطة، وتحتوي على قيم غذائية مفيدة. مقادير عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي السرية دجاجة واحدة مقسمة إلى قطع صغيرة

نصف كوب من ماء الطماطم

نصف كوب من ماء البصل

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب

ملعقة واحدة كبيرة من الخل

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت النباتي

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم المفروم

ملعقة واحدة كبيرة من الفلفل الأسود

ملعقة واحدة كبيرة من الكمون

ملعقة واحدة كبيرة من الملح

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم البودر

ملعقة واحدة كبيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة واحدة كبيرة من الزعتر الجاف

ملعقة واحدة صغيرة من الزيت النباتي

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم

ورق فويل

قطعتان من الفحم طريقة تحضير الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي السرية أولا نحضر وعاء عميق ونضع به ماء البصل وماء الطماطم ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بإضافة الكمون والملح والفلفل الأسود والخل والثوم المفروم مع الاستمرار في خلطهم جيدا، ثم نضيف إليهم الكزبرة والكركم والثوم البودر والزعتر مع تقليبهم جيدا.

بعد ذلك نحضر صينية مناسبة ونضع بها قطع الدجاج ونقوم بتتبيلها جيدا بالخليط من الخارج والداخل وبين الجلد واللحم، ثم نتركها لمدة ساعتين حتى تتشرب التتبيلة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونضع به صينية الدجاج ونتركها لمدة ساعة حتى تنضج جيدا وتتحمر.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الفحم على النار حتى تسخن وتشتعل.

ثم نقوم بإخراج صينية الدجاج من الفرن ونقوم بوضع بها قطع الفحم المشتعلة ونضع عليها ورق الفويل ونلفها جيدا ونقوم بتغطيتها جيدا حتى تأخذ قطع الدجاج رائحة الشوي.

بعد ذلك نقوم بوضع الفراخ المشوية في أطباق التقديم ونقدمها مع السلطة، وبالهنا والشفاء. فوائد الفراخ المشوية تعد الفراخ المشوية من الأكلات المهمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين لبناء كتلة عضلية في الجسم وصنع الهرمونات.

تعمل الفراخ المشوية على إنقاص الوزن حيث أنها تحتوي على دهون قليلة وسعراتها الحرارية قليلة.

تساعد الفراخ المشوية في تقوية المناعة والتغلب على الأمراض وتقوم ببناء أحماض أمينية.

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