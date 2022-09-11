طريقة تحضير الكبسة السعودية بالدجاج على اصولها في حلة واحدة مثل المطاعم بطعم وشكل رائع

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عمر شويل - جدة الكبسة السعودية بالدجاج تعد من أشهر وأقدم الأطباق الفاخرة السعودية التي تقدم في المناسبات والتجمعات والاحتفالات والأعياد، فهي من الوصفات الخليجية الشهيرة جداً التي لابد من أضافتها في قائمة المنيو في جميع المطاعم وهذا لأن الجميع يأتون من بلدان العالم لتناول هذه الوجبة الشهية واللذيذة جداً، وهناك طريقتين لتحضيرها منها باللحمة و الدجاج وكلتا الطريقتين لهم طعم مميز، ولكن طريقة الكبسة السعودية بالدجاج من الاكلات الاقتصادية والسريعة في التحضير سنتعرف معكم عن الطريقة الأصلية لتحضيرها من المنزل مثل المطاعم وسيدات الخليج. مقادير الكبسة السعودية بالدجاج دجاجة متوسطة الحجم مقطعة إلى نصفين.

3 أكواب أرز بسمتي.

2 حبة جزر (مبشورة).

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

2 حبة هيل.

ملعقة صغيرة كزبرة (ناعمة).

2 عود قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

5 حبات قرنفل.

ملعقة صغيرة كركم.

2 ورقة غار.

ملعقة صغيرة ملح.

2 حبة بصل مفرومين.

4 حبات من الطماطم المفرومة.

4 ملاعق كبيرة عصير طماطم.

3 حبات فلفل أحمر حار مفروم (اختياري). طريقة تحضير الكبسة السعودية بالدجاج أولا نأتي بالدجاجة ونقوم بغسلها جيدا بالماء والملح والليمون ونقطعها الى نصفين.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضعه على نار متوسطة حتى يسخن.

عندما يسخن نقوم بإضافة القليل من الزيت وعندما يسخن نضيف البصل المفروم و الفلفل الحار المفروم.

نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يذبل البصل.

ثم نقوم بوضع قطع الدجاج و نقلب الدجاج مع البصل والفلفل الحار جيدًا حتى تتحمر الدجاجة وتأخذ لون ذهبي.

عندما يتحمر الدجاج نقوم بوضع ورق الغار والهيل والكزبرة والفلفل الأسود والقرنفل ونقلبهم جيداً مع الدجاج لكى تتشرب من التوابل.

ثم نضيف الطماطم المفرومة والملح.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم لمدة 5 دقائق على نار هادئة.

بعد ذلك نضيف نضيف الماء الساخن على الدجاج ونقوم بتغطية الإناء.

نترك الدجاج حتى يتم تسوية على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة لكي يتم تسوية الدجاج.

بعد ذلك نرفع الدجاج من الخليط ونقوم بإضافة الأرز على الخليط ونقلبهم مع بعضهم لكي يتم تسوية.

يمكن اضافة نصف كوب من الماء الساخن على الأرز لكي يتم تسويته.

عندما يتشرب الأرز من الماء نقوم بتهدئة النار ويترك حتى يتم تسوية الأرز.

نقوم بدهن الدجاج بملعقة من السمن ونقوم بادخالها الفرن لكى يتم تحميرها.

بعد ذلك نقوم بوضع أرز الكبسة في طبق التقديم وعليها قطع الدجاج وتقدم بالصحة والهنا.

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