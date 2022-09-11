نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لتطويل الشعر وعلاج التساقط بسرعة البرق لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة هندية لتطويل الشعر وعلاج التساقط ، من المعروف بان الزيوت والخلطات الهندية من أفضل المركبات ومستحضرات التجميل الخاصة بالشعر التي يبحث عنها الكثير من السيدات، وقد يقوم البعض بالقيام ببعض الاعلانات المزورة لبيع المنتجات الخاصة بالشعر على اساس انها هندية الأصل، لذا يجب الحرص على شراء الزيوت والكريمات الهندية من مصادر موثوقة للحصول على النتيجة المرغوبة، حيث عرفت هذه الزيوت بقدرتها الفائقة على تحسين حالة الشعر من الجذور حتى الأطراف، ولها دور كبير في إعادة انبات فراغات الشعر، والحصول على شعر صحي وقوي، كذلك تقضي على التقصف والتساقط في الشعر، لذا نقدم لكم وصفة هندية لتطويل الشعر بجنون وانبات الفراغات.

وصفة هندية لتطويل الشعر بجنون وانبات الفراغات

سنقدم لكم طريقة استخدام القرنفل في تطويل الشعر، القرنفل يدخل في الكثير من الخلطات الهندية الفعالة جدآ، ويمكن استخدام القرنفل بالطريقة التالية، ومن مكونات هذه الطريقة.

ملعقة كبيرة من القرنفل .

ملعقة كبيرة من الروز ماري.

ملعقة كبيرة من ورق الغار او ورق لاوري.

عدد ٣ فصوص من الثوم.

كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستعمال

يمكن استخدام القرنفل بالخطوات التالية للحصول على النتيجة المرغوبة.

نحضر إناء ونضع به الماء البارد.

نضيف جميع المكونات إلي الماء ونقلب جيدا.

نضع الإناء على النار المتوسطة.

نترك الإناء حتى يغلي الماء ونتركه لمدة خمس دقائق.

نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

يتم تصفيه الإناء.

نضع الخليط في بخاخة.

نرش على الشعر يوميا قبل النوم.

ينصح بتدليك الشعر بعد وضع الخليط على الشعر.

يغسل الشعر صباحا وسوف تلاحظ الفرق من اول استخدام.

مجموعه الزيوت الطبيعية الهندية

لابد أن يكون مقدار الزيوت مناسب لمجموعة الزيوت لذا يجب الوضع في الاعتبار كمية الزيوت، ومن مكونات هذه المجموعة.