بطريقة بسيطة اعملي كفتة الارز المشطشطة في البيت بمكونات

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عمر شويل - جدة ‏تعد كفتة الأرز المشطشطة من أشهي الأكلات المصرية التى يتم تحضيرها في البيت، ‏حيث تعد كفتة الأرز المشطشطة من أهم الأطباق التي يدخل فيها اللحوم، ‏وحيث تعتبر كفتة الأرز المشطشطة من أسهل الوصفات التي تقدم في البيت، وكما أنها يتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة في البيت ومتوفرة في كل بيت وغير مكلفة، ‏وكما أن مكونات كفتة الأرز تعد من الوصفات الاقتصادية، ‏وكما تتميز كفتة الأرز المشطشطة بمذاق لذيذ وشهي لاحتوائها على مكونات مختلفة، ‏ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة الأرز المشطشطة ‏بطريقة بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال فى هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز المشطشطة المكونات: ‏ أثنين كوب من الأرز .

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم .

جرام بصلة واحدة

عدد ثلاث فصوص من الثوم .

كوب إلا ربع من الكزبرة المفرومة .

كوب صغير من البقدونس المفروم .

نصف كوب كبير من الشبت المفروم .

نصف ملعقة كبيرة من الكمون .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة واحدة كبيرة من الشطة .

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار الكبة الكهربائية وبعد ذلك ضعي فيه نصف كيلو من اللحم المفروم مع أثنين كوب من الأرز و ‏ بعد ذلك ضعي نصف كوب كبير من الشبت ‏ وبعد ذلك قومي بوضع كوب صغير من البقدونس المفروم . الخطوة ‏ الثانية قومي بإضافة بصلة واحدة مع ثلاث فصوص من الثوم ‏ وبعد ذلك قومي بإضافة كوب إلا ‫ من الكزبرة المفرومة مع ملعقة من شطة وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة صغيرة مع ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الكمون ثم بعد ذلك قومي بخلط المكونات مع بعضهم البعض داخل الكبة الكهربائية حتى نحصل على خليط متماسك . الخطوة الثالثة قومي بإخراج العجين من الكبة ثم نضع العجينة فى عبوة محكمة للغلق ثم بعد ذلك نضع العجينة في الثلاجة وبعد ذلك اتركي العجين 20 دقيقة وبعد مرور الوقت ثم قومي بإخراج العجين من الثلاجة ثم قطعي العجين على شكل كرات صغيرة فى الحجم . الخطوة الرابعة قومي بإحضار مقلاة متوسطة ثم بعد نضع فيه الزيت النباتي ونترك الزيت حتى يسخن قليلاً ثم بعد ذلك قومي بوضع كرات العجين به ثم قومي بعد ذلك بقليها وتقليبها على كلا الجوانب حتى نحصل على اللون الذهبى الغامق . الخطوة الخامسة قومي بإخراج الكفتة وبعد ذلك نضعها على طبق عليه ورق المطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد وبعد ذلك قومي بتحضير صلصة كفتة الأرز ثم نضع الكفتة فيه و قومي بعد ذلك بتقليبه واتركيها لمدة عشر دقائق حتى يتم تسبيكهم جيداً . الخطوة السادسة قومي بوضع الكفتة فى الصلصة ونتركها الخليط لمدة خمس دقائق على النار حتى تنضج جيداً وبعد ذلك تصبح كفتة الأرز جاهزة للتقديم وقدميه وبالهناء والشفاء .

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