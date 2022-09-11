بدون ما يمتص زيت طريقة صحية وجديدة لقلي الباذنجان المقرمش بطعم لذيذ جداً

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عمر شويل - جدة تعد الدهون من اكثر الاشياء التي تسبب العديد من الامراض المختلفة للكثير من الناس حيث تعتبر تلك الدهون تتسبب في إنسداد الشرايين والاودرة في القلب مما ينتج عنها الجلطات القلبية والتي تؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا بتناول الماكولات الصحية التي لا تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، وتعتبر من المأكولات الغنية بالدهون والزيوت هي المقليات بجميع انواعها ومنها الباذنجان المقلي والبطاطس المقلية والفلفل المقلي وغيرها من المأكولات الاخرى، لذلك علينا بالتخلص من تلك الدهون والزيوت تماما عن طريق قلي تلك المأكولات بدون زيت حيث يتسائل الكثير من الناس عن كيفية عمل وقلي الماكولات بدون زيت ويوجد لدينا الحل في ذلك ويعتبر الباذنجان من افضل المأكولات التي يمكننا تناولها. مكونات عمل قلي الباذنجان بدون زيت ثلاث حبات كبيرة الحجم من الباذنجان.

كمية من الماء مناسبة لسلق الباذنجان.

كمية قليلة جدا من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الملح الابيض.

كمية من مناديل المطبخ خالية من الروائح. طريقة عمل قلي الباذنجان بدون زيت عليكي اولا بتحضير كيمة الباذنجان اللازمة وعليكي بغسلها جيدا بعد ذلك عليكي بتقطيعها شرائح سميكة ثم قومي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية مناسبة من الماء وضعيها على النار حتى تغلي جيدا.

بعد ذلك عليكي بوضع تلك شرائح الباذنجان في تلك الماء المغلي واتركية لمدة عشر دقائق ثم قومي بإخراجه من على النار واتركيه حتى يبرد.

بعد ذلك قومي بتحضير طاسة لقلي الباذنجان وهي تحضير طاسة وضعي بها كمية قليلة جدا من الزيت بقدر ملعقة واحدة كبيرة ثم قومي بوضع شرائح تلك الباذنجان بعد رش عليه كمية من الملح الابيض.

بعد رص شرائح الباذنجان في الطاسة اتركيه حتى ينضج وعند نضجه قومي بإخراجه وضعيه في طبق موضوع به كمية من مناديل المطبخ بعد ذلك قومي بتكرار نفس الطريقة مع باقي الكمية الاخرى حيث يشترط وضع تلك المناديل حتى تتمكن من إمتصاص كمية الزيت المتبقية.

بعد ذلك قومي بتقديم الباذنجان لتناوله بالذ واشهى طعم وبطعم صحي وشهي وجميل.

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