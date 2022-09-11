نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا المنزلية لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد كله بدون ألم نهائي في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ودعى نهائيا وإلى الأبد الشعر الزائد فى الوجه والجسم فإزالة الشعر الزائد من الأمور الهامة التى تقوم بها الفتيات والسيدات لأن هذا يزيد من جمالهم ويزيد من أنوثتهم ويعطيهم إحساس النعومة التى يريدونها، والبعض من الفتيات يقومون بإزالة الشعر بطريقة تسبب لهم ظهور الحبوب وتسبب فى إحمرار الجلد مثل إزالة الشعر بالشمع وشفرات الحلاقة التى تسبب فى تقصف الشعر وليس إزالته من الجذور، وتعمل على زيادة إسمرار الوجه والجسم وتعمل على ظهور تصبغات وبقع داكنة، والبعض يقومون بإزالة شعر الوجه بالخيوط والتى بالفعل تزيل شعر الوجه من الجذور ولكن تترك آثار سلبية بأنها تسبب فى التهابات وتهيج البشرة وتظهر بالبشرة الحبوب الدهنية والتى تأخذ فترة طويلة فى علاجها، والبعض يقومون بإزالة الشعر من الجسم بالليزر والذى يعمل أيضا على إزالة الشعر من الجذور بالفعل ولكن هذه الطريقة مكلفة جدا ولا يستطيع البعض تحمل تكاليفها لأنها تحتاج إلى أموال كثيرة، والليزر من الطرق التى تسبب الألم لذلك نقدم إليكي وصفة تتكون من النشا ومطحون الترمس والسكر والبيكنج صودا وبيكربونات الصوديوم والخل فوصفة النشا مكونة من مواد طبيعية وآمنه جدا على الجلد فمعظم مكوناتها متوفرة فى كل منزل وبسعر بسيط جدا، وطريقة تحضيرها سهلة جدا لا تحتاج وقت وتتميز وصفة النشا بإزالة الشعر الزائد من الجذور وبدون ألم بالإضافة إلى أنها تعمل على تفتيح الوجه والجسم. إليكى مكونات وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم خمسة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ربع كوب صغير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخل طريقة عمل وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم أولا نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به الماء والنشا والبيكنج صودا ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الترمس والسكر وبيكربونات الصوديوم والخل مع التقليب المستمر حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتوزيع خلطة النشا على الوجه والجسم وفى المناطق الداكنة ثم نتركها حتى تجف لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بتنظيف الوجه والجسم بالماء الفاتر، ويفضل وضع كريم مرطب مناسب للجسم ويكرر إستخدام وصفة النشا مرتان فى الأسبوع.

وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ إختفاء وإزالة كل الشعر من الوجه والجسم بإستخدام وصفة النشا الرهيبة والسحرية والظهور بشكل جميل وجذاب.

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