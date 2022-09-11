بملعقة نشا وزيت زيتون تخلصي من شعر الوجه والجسم الزائد نهائياً من غير ألم

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عمر شويل - جدة تواجد الشعر في الجسم او الوجه من اكثر الاشياء التي تتسبب في ضيق العديد من السيدات والفتيات وتسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة حيث تواجد الشعر في الجسم من اكثر الاشياء التي تمنع العديد من الفتيات من أرتداء الملابس التي ترغبين بها حيث يقومون هؤلاء الفتيات بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من تواجد الشعر تماما وتعتبر من اكثر الاشياء التي تستخدمها العديد من الناس للتخلص من شعر نهائيا هي السويت والشمع وتعتبر تلك الإستخدامات من اكثر الاشياء التي تسبب حساسية مفرطة للجلد وتتسبب في ظهور البقع الحمراء للجلد لذلك علينا بإستخدام وصفات تعمل على التخلص من الشعر وبطئ نموه مرة اخرى لذلك علينا بأستخدام وصفة طبيعية تعمل على التخلص من تواجد الشعر نهائيا وبشكل آمن بدون ترك اي اضرار على الوجه والجسم. مكونات عمل النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر عليكي بتحضير طبق او وعاء صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب المكونين ببعضهما.

بعد ذلك قومي بأضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بغسل الوجه جيدا بالماء او غسل اي منطقة في الجسم ترغبين في التخلص من الشعر منها بعد غسل تلك المنطقة جيدا عليكي بوضع تلك الوصفة وقومي بتوزيعها بشكل صحيح ثم قومي بتركها حتى لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بفرك تلك الوصفة من على الوجه او الجسم ثم قومي بغسل هذه المنطقة بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة وبمجرد غسل الوجه سوف تحصلين على النتيجة التي تحلمين الوصول إليها بدون تكلفة.

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