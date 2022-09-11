نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي لنفسك كريم أساس طبيعي حسب لون بشرتك، هيوفرلك حماية، وبشرة صحية ويحارب التجاعيد والبقع.. جربي ومش هتندمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعملي لنفسك كريم أساس طبيعي حسب لون بشرتك، وجود عبوة كريم أساس طبيعي في خزينة منتجاتك التجميلية يعني أنك تهتمين كثيرا ببشرتك، حيث أن هذا النوع من كريم الأساس يمنحك الطلة المرغوبة وكذلك لا يسبب لبشرتك أي أضرار محتملة، لذلك عليك اللجوء إلى استخدامه هو دونًا عن المستحضرات الأخرى لأنها كيميائية تسبب الضرر على المدى الطويل.

اعملي لنفسك كريم أساس طبيعي حسب لون بشرتك

فيم يستخدم كريم الأساس؟ سؤال يواجه من لم يعرف بعد أهميته.

فهو يستخدم لتغطية البشرة، لذلك يجب أن يكون بنفس اللون أو درجة أقل من لونها الطبيعي.

كما لا يجب أن يكون أفتح من درجة البشرة.

يستخدم هذا الكريم على الوجه بالكامل دون تقريبه من منطقة العين.

يوضع كطبقة حماية ما بين المكياج والبشرة.

كما أنه يساهم في إخفاء أي عيوب موجودة في البشرة.

ويمنحها النضارة ويخفي آثار التعب البادية عليها.

يمكن تطبيقه على مناطق الجسم التي توجد فيها عيوب لإخفائها.

يمنع ظهور الحبوب والبثور أو الندبات المتخلفة عنها نهائيا.

بالطبع هناك أنواع عدة من هذا الكريم وتختلف أسعارها حسب الجودة.

كيفية تحضير كريم أساس طبيعي

لامتلاك النوع الطبيعي منه حضري تلك المكونات:

أحضري النوع الذي تستخدمينه من الكريم المرطب ويجب أن يكون مناسب للبشرة.

عبوة البودر .

عبوة فارغة حسب حجم الكريم الذي تريدين إنتاجه.

آداة صغيرة لتحريك البودر من مكانها.

طريقة صنع كريم الأساس

من الواضح أنك ستحتاجين لخلط بعض الكريم مع البودرة الخاصة بالوجه.

راعي آن كريم الأساس لا يجب أن يكون أفتح من البشرة.

بالتالي ستضعي بعض البودر بكمية تجعل الكريم بدرجة أغمق من البشرة.

قلبي لمزج المكونين ثم افرغيهما في العبوة التي جهزتيها سابقا.

احتفظي به في الثلاجة أو في رف أدوية التجميل الخاص بك لاستخدامه حين تريدين ذلك.

طريقة أخرى لصنع كريم الأساس

يمكنك استخدام مكونات طبيعية موجودة في منزلك بالمطبخ من أجل صنع هذا الكريم.

ضعي بعض النشا.

شوفان.

كاكاو أو بن.

زيت العنب.

عبوة فارغة.

طريقة تحضير الكريم