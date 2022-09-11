طريقة عمل حلويات جديدة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق شهي ومميز ورائع

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عمر شويل - جدة طريقة عمل حلويات جديدة ، من الحلويات المميزة اللذيذة والشهية، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة، نظرًا لمذاقها الرائع الغني بالكاكاو، ولشكلها الخرافة أيضًا، وهي سهلة وسريعة التحضير فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ولا فرن، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، كما يمكنكم تقديمها لأفراد أسرتكم أو لضيوفكم، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن صنع حلوى مختلفة بدلًا من الحلويات التقليدية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وشهية، كما يمكنكم تجربة كرات السميد التركية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات جديدة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل حلويات جديدة

تتكون طريقة عمل حلويات جديدة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

10 جم فانيليا.

2 ملعقة كبيرة زيت.

4 ملاعق كبيرة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

380 جم دقيق.

10 جم بيكنج بودر.

10 جم كاكاو.

زيت للقلي.

مقادير الوجه

مربى المشمش.

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات جديدة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والزيت والزبادي والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والبيكج بودر والملح، ثم نقلب بالملعقة حتى نحصل على عجينة.

ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نضيف إلى كرة الكاكاو ونخلط جيدًا حتى تتجانس العجينة، ثم نلم العجينة ونكورها.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق.

بعد ذلك نضع الفطيرتين فوق بعض.

ثم نلفهم معًا رول.

ثم نقطعهم بالسكينة شرائح.

بعد ذلك نقطع الرول بالسكينة شرائح.

ثم نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نضيف إليه الشرائح وعندما تكتسب لونًا ذهبيًا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا أيضًا.

بعد ذلك نرفع قطع الحلوى من على النار.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندهن وجه الحلوى بالمربى.

ثم نغمس جوانب الحلوى في جوز الهند.

بعد ذلك نقدم حلويات جديدة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مربى المشمش

المكونات

كيلو ونصف مشمش مقطع قطع صغيرة جدًا.

كيلو ونصف سكر.

6 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

رشة ملح ليمون.

طريقة التحضير