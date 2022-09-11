نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك السحري لازالة التجاعيد بتأثير البوتوكس من فيتامين سي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الماسك السحري لازالة التجاعيد مع تقدم العمر نجد أن الجلد يفقد ليونته ومرونة بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين على وجه الخصوص، ثم تظهر التجاعيد على الجبهة أو في زاوية العين أو حول الفم. خطوط التعبير هذه هي أولى علامات الشيخوخة ومع ذلك ، هناك حلول طبيعية لشد بشرة الوجه والقضاء على التجاعيد دون اللجوء إلى مادة البوتوكس، اكتشفي كيفية استخدام فيتامين سي على وجهك لتوديع التجاعيد كيف يعمل فيتامين سي على الجلد؟

يحفز فيتامين ج تخليق الكولاجين (المسؤول عن تماسك ومرونة الجلد) كما أنه يقلل من إنتاج الميلانين (المسؤول عن البقع الداكنة). كما أن له مفعولًا قويًا مضادًا للأكسدة، بالتآزر مع فيتامين E، فهو يحيد الجذور الحرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية ، والإجهاد ، والتبغ ، والتلوث … فيتامين سي له تأثير ترميمي بعد التعرض لأشعة الشمس، وهو مضاد قوي للتجاعيد، يحسن نسيج البشرة، يضيء البشرة ويقلل من لون البشرة الرمادي للمدخنين والأشخاص المجهدين. لذلك من الواضح أن فيتامين ج مهم في سياق التشيخ الضوئي حيث لوحظ فقدان المرونة وانخفاض سمك الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس؛ ولكن أيضًا في سياق الشيخوخة الطبيعية للجلد.

كيفية استخدام فيتامين سي على الوجه

هذا المكون لا ينتجه الجسم، يوفر لمعانًا، وهو عامل إزالة التصبغ وعامل مساعد في تخليق الكولاجين وهنا نوضح لك كيف يمكنك دمجه في روتين جمالك:

المكونات

1 ملعقة كبيرة من مسحوق فيتامين C (يمكنك شرائه من متاجر الأطعمة الصحية)

1 ملعقة صغيرة ماء

1 ملعقة كبيرة جل الصبار

1/8 ملعقة صغيرة فيتامين E 5

قطرات زيت اللبان إرشادات في وعاء ،

قومي بخلط هذه جميع المكونات، وذلك واحدًا تلو الآخر. عليك أن تهزها جيدًا، حتى يتكامل كل شيء تمامًا ثم، باستخدام قمع، ثم قم بصب المصل في زجاجة كهرمانية أو داكنة اللون، لمنع أشعة الشمس من تقليل خصائصه. قبل الاستخدام، اغسل وجهك جيدًا بالماء والصابون رجي زجاجة السيروم التي صنعتها في الخطوة السابقة وضعيها بتدليك دائري صغير اتركه طوال الليل واشطفه في الصباح. كرر هذا الماسك علي الوجه مرة كل ثلاثة أيام.