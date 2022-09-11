نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ملعقة النشا والفازلين لتبييض الوجه بمسحة واحدة قبل النوم سيجعلك شابة في ال20 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الفازلين من المكونات المفيدة للبشرة والجسم وهو مكون هلامي واستخدم قديما في علاج الحروق والجروح وأصبح يستخدم في الوصفات الطبية وخاصة للبشرة لأن الفازلين يساعد علي تفتيح البشرة ويساعد على الترطيب العميق للجسم ويعتبر الفازلين غني بالزيوت المعدنية حيث تعمل هذه الزيوت بتكوين طبقة عازلة علي البشرة.

من المعروف أن كل ما يشغل بال أي فتاة أو إمرأة هي الحصول على الشئ المناسب الذي يساعد على تبييض الوجه والجسم بأكلمه حيث أن الإسمرار يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها، لذلك تبحث عن الشئ الذي يكون قادر على التبييض بدون آثار سلبية فالأفضل أن نلجأ إلى إستخدام الكريمات الطبيعية مثل كريم النشا والفازلين.

خلطة الفازلين والنشا

مكونات الخلطة: معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة كبيرة من النشا.

تحضير الخلطة: نقوم بتسخين الفازلين لمدة ثواني ثم يتم التقليب المستمر بعد ذلك يتم وضع النشا ويقلب جيداً حتي تمتزج المكونات جيداً يتم تنظيف البشرة ثم توضع الخلطة قبل النوم حتي تحصلي على نتيجة رائعة وتكرر ثلاث مرات في الأسبوع ويتم حفظ الخليط في الثلاجة لاستخدامها أكثر من مرة.

خلطة الفازلين والكركم لتبييض الوجه

مكوناتها: معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة صغيرة من الكركم تخلط المكونات جيدا حتي تمتزج ثم يوضع الماسك علي البشرة مع التدليك الخفيف ويترك علي الوجه مدة لا تقل عن ساعتين ثم تغسل البشرة بالغسول المناسب لها ويتم عمل الماسك أكثر من مرة حتي تحصلي علي النتيجة المطلوبة.

خلطة الفازلين والجليسرين

تتكون من معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة كبيرة من الجلسرين.

تحضيرها : تخلط المكونات جيداً ثم يغسل الوجه ثم توضع الخلطة ويتم وضعها قبل النوم حتي تحصلي علي نتيجة أفضل وتكرر أكثر من مرة في الأسبوع.

خلطة الفازلين وماء الورد لتبييض الوجه

ماء الورد له خصائص عديدة للبشرة حيث يعمل علي تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

مكونات الخلطة: معلقة كبيرة من الفازلين ومعلقة صغيرة من ماء الورد ومعلقتين من النشا.

طريقه التحضير: تخلط المقادير كلها حتي تتجانس ثم يغسل الوجه وينظف بالماء جيدا ثم توضع الخلطة علي البشرة لمدة ساعتين ثم يغسل وتكرر أكثر من مرة في الأسبوع لكي تحصلي على نتيجة فعالة.

قدمنا لكم خلطه الفازلين لتبييض الوجه نتمنى بتطبيق الخلطات لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية ومفيدة للبشرة لأنها تساعد علي تفتيح البشرة والتخلص من البقع وتوحيد لون البشرة، فمعروف منذ زمن أن الفازلين يعالج الكثير من مشاكل البشرة بواسطة خلطه بمكونات طبيعية أخري وعمل ماسكات للوجه والجسم وحتي الشعر يعطيه فوائد عديدة.

تتعدد خلطات النشا لتبييض الوجه والجسم وتكثر طلبات البحث حول وصفات النشا، ولنوفر علي الجميع البحث عن هذا الأمر وفرنا لكم بعض الخلطات الطبيعية بالنشا والفعالة والتي تعطي تأثير ونتيجة مرضية من اول أستخدام، ولكي تحصلي على النتائج الفعالة يجب الاستمرار على وضع تلك الخلطات بإنتظام حيث أن النشا والفازلين من الخلطات القوية.