نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك التفتيح ووصفات الفازلين لإزالة شعر الوجه بدون الم بمكونات بسيطة وسهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجب أن نشير أن استخدام الفازلين لإزالة شعر الوجه تعتبر من الطرق التي تعشقها العديد من السيدات حيث تعتبر من الوسائل السهلة للغاية من أجل التخلص من شعر الوجه خصوصاً أنه يعتبر من المكونات غير مضرة للبشرة سوف تحصلين على العديد من النتائج الرائعة لها التي لا يوجد بها مثيل لا يمكن تخيلها بدون الم نهائيا سوف نتعرف خلال السطور القادمة العديد من المكونات الرائعة للوصفة من احب تحضيرها في المنزل حيث يبحث العديد من السيدات دائما عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بسرعة بطرق آمنة وخالية من المواد الكيميائية تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل.

وصفات الفازلين لإزالة الشعر

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودرة.

طريقة تحضير الفازلين لإزالة شعر الوجه بدون الم

يمكنكم تحضير هذه الطريقة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة :

يمكنكم خلط جميع المكونات مع بعضها بدون الفازلين مع الاستمرار في التقليب بشكل جيد.

ثانيا يجب عليكم التقليب بشكل جيد حتى يتحول الخليط الذي يتواجد لدينا لعجينة مرمية ثم يتم بعدها إضافة الفازلين مع الاستمرار في التقليب حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

ثالثا يتم فرد الخليط على المكان الذي نرغب في إزالة الشعر منه لحوالي عشر دقائق ثم نقوم من بعدها بإزالة الشعر بهدوء على عكس اتجاه الشعر.

رابعا يمكنكم بعد ذلك شطف الوجه جيدا بماء فاتر ويجب عليكم تكرار هذه العملية في الاسبوع مرتين ولن يحدث أي أضرار.

خليط فازلين بزيت الزيتون

هذا الخليط له العديد من الفوائد الرائعة التي تساعد في تفتيح جميع المناطق الداكنة من الرقبة:

أولا ثلاثة ملاعق صغيرة من الجلسرين.

طريقة تحضير الوصفة

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال وضع الخميرة مع عصير الليمون حتى تذوب الخميرة بشكل تام ثم يتم وضع المزيج على الرقبة لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء مرة وحدة في اليوم يتم استخدام هذا الخليط من أجل الحصول على رقية بيضاء خالية.