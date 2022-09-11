نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق وبيضتين فقط اصنعي كيكة الشوكولاتة بالصوص الرهيب بمقادير اقتصادية وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الشوكولاته تعتبر من أجمل وألذ أنواع الكيكات التي يحبها كل الناس وبالتحديد صغار السن وهذا لأنهم يعشقون تناول الشوكولاته بطريقة كثيرة وهذا الشيء الذي يجعلهم يفضلون تناول هذه الكيكة أكثر من أنواع الكيكات الأخرى، وغير ذلك أنها تتميز بمذاق لذيذ جدا وشهي ولها قوام طري وهش، وعلى الرغم من وجود العديد من الكيكات المختلفة إلا أن هذا النوع يحتل مكانة خاصة ومميزة بينهم سواء في الشكل أو في الطعم، ومن الممكن أن يتم عمل كيكة الشوكولاته بطرق كثيرة جدا فيمكن أن يتم تجهيزها في الفرن أو على البوتاجاز من خلال إستخدام طاسة أو ممكن أن يتم تقديمها عن طريق المج فهي لها نكهة وطعم رائع في كل طريقة منهم ويمكن أن يتم تزيينها بالكريمة أو بالشوكولاته المبشورة.

على الرغم من وجود العديد من أنواع الكيك إلا أن كيكة الشوكولاته تعد من ألذ وأجمل أنواع الكيك حيث أنها من الأنواع الأكثر تناولا فنجد أن جميع الأطفال يعشقون تناولها كثيرا، لذلك تقوم الأمهات بخبزها في المنزل فطريقتها سهلة وسريعة ولا تتطلب مقادير كثيرة أو تكاليف وهذه الكيكة يمكن أن يتم عملها بعدة أشكال مختلفة.

مكونات كيكة الشوكولاته

من أنجح الحلويات التى تجهز داخل المنزل، كيكه الشوكولاتة، فهى تتكون من 1كوب حليب سائل و 1 كوب سكر و كوب ونصف دقيق وربع كوب من الزيت و3 ملاعق من الكاكاو الخام وبيكنج بودر و فانيليا وملعقة صغيرة من الخل الأبيض، هذا يضمن نجاح الكيكة ويجعلها هشة ومذاقها طيب ممكن تزين بصوص الشكولاتة وتقدم .

المكونات:

كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من مسحوق الكاكاو الخام.

كوبان كبيران من السكر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

بيضتان.

كمية مناسبة من السمنة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كمية مناسبة من صوص الشوكولاته.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته

في البداية لابد من تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى يتم تسخينها جيدا عند وضع صينية الكيك بها ونحضر قالب مناسب للكيكة ويتم دهنها بالسمنة ونضيف به رشة من الدقيق.

قومي بتجهيز طبق عميق مناسب ونضع به كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول ونقوم بنخل أيضا كوب إلا ربع من مسحوق الكاكاو الخام وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم إضافتهم مع بعض ونضع رشة من الملح.

ونقوم بتقليب جميع المكونات الجافة مع بعضها ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به بيضتان وكوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الحليب السائل وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضيف نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

وبعد ذلك يتم تشغيل العجان على سرعة متوسطة لمدة دقيقة ثم يتم تشغيلها على أعلى سرعة مع إضافة كوب واحد كبير من الماء الدافئ ونستمر في تشغيلها وعندما تختفي آثار الماء تماما ونخفق البيض جيدا نضع خليط الدقيق والكاكاو بشكل تدريجي.

ولكن لابد من تشغيل العجان على سرعة منخفضة وعند تجانس جميع المكونات مع بعض نقوم بتشغيلها على أعلى سرعة حتى نحصل على خليط كيك مناسب ونضعه في القالب، ونتركه في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة تقريبا وعند خروجها ممكن أن نضيف لها كمية من الشوكولاته المبشورة أو صوص من الشوكولاته.

طريقة عمل صوص شوكولاتة لتزيين الكيك

المكونات:

كوب من السكر الناعم.

كوب من الحليب كامل الدسم.

كوب من الزيت.

4 ملاعق كبيرة من النسكويك.

ملعقة كبيرة نوتيلا.

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع الحليب والنسكويك ومن الأفضل أن نستخدم النسكويك بدلا من الكاكاو الخام لأنه يعطي مذاق رائع.

يضاف الزيت تدريجيا للحصول على قوام غليظ ثم نضيف النوتيلا ونخفق مرة أخري.

يعد عمل وصنع الكيك من اسهل الطرق فى إعداد الحلويات، تشتهر كيكة الشكولاتة، هذا لأنها تتميز بطعم لذيذ، وسهلة التحضير، ومن المكونات التى يعد بها الكيك الشكولاتة، هو2كوب من الدقيق 1من السكر و 1كوب حليب سائل، وملعقة كبيرة من الخل الابيض، وربع كوب من الكاكاو الخام، وربع كوب من الزيت، يمزج الخليط جيدا، ثم توضع فى قالب الكيك، وتوضع في الفرن لمدة 40 دقيقة ثم تزين بصوص الشكولاتة اللذيذة .