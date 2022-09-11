جربي جلسة تنضيف الوجه بالالوفيرا في البيت لبشرة صحية ونضرة

كلنا عارفين جلسات الفيشل المشهورة في مراكز التجميل ، اللي بيكون هدفها تقشير وتنضيف البشرة وتجديدها ، بالاضافة انها بتدي نضارة وبتشد البشرة ، طب لو قولنالك انك تقدري تعملي ده بكل بساطة في البيت باستخدام مكون طبيعي واحد وهو الصبار ، النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على جلسة تنضيف الوجه بالالوفيرا لبشرة صحية ونضرة.

فوايد تنضيف البشرة بالالوفيرا:

– تقليل الالتهابات وعيوب البشرة.

– الالوفيرا بيساعد على التئام الجروح.

– بيساعد على ترطيب البشرة.

– محاربة علامات الشيخوخة.

– تقليل ظهور حب الشباب.

جلسة تنضيف الوجه بالالوفيرا:

الصبار مناسب لكل انواع البشرة ، وبننصحك استخدام جل الالوفيرا الطبيعي ، وجلسة التنضيف دي انتي محتاجة تكرريها مرة واحدة بس كل شهر هيحافظ على بشرتك نضرة وصحية.

الخطوة 1: المنظف

اول خطوة هي تنضيف البشرة ، لان البشرة وهي نضيفة بتمتص كل المكونات اللي بتحطيها عليها بشكل فعال ، ممكن تستخدمي غسول يكون بيحتوي على الصبار وتقدري تعمليه بنفسك في البيت في دقيقة واحدة بس ، اخلطي عصير الليمون, كركم, جل الصبار ، دلكي الخليط ده على بشرتك لمدة دقايق بحركات دائرية ، وبعدها اغسلي البشرة بماية باردة وجففيها.

الخطوة 2: السكراب

التقشير يعتبر من اهم الخطوات في جلسة التنضيف لانه بيزيل خلايا الجلد الميتة من البشرة ، تقدري تعملي مقشر طبيعي من الالوفيرا عن طريق خلط جل الالوفيرا مع شوية من ماية جوز الهند ودقيق الارز ، ودلكي بشرتك بالخليط في حركات دائرية لمدة دقايق وبعدا اغسليه بالماية ، المقشر ده هيساعد على تفتيح بشرتك, التخلص من الرؤوس السودا والبيضا, التخلص من سمار الشمس, تنعيم البشرة.

الخطوة 3: التدليك

التدليك مش بس هيساعد على زيادة تدفق الدم في البشرة ، ولكن كمان هيخلصك من التوتر ، هيساعد على مكافحة علامات الشيخوخة زي التجاعيد والخطوط الرفيعة اللي ممكن تحصل بسبب الاجهاد ، عشان تعملي تدليك للبشرة اخلطي جل الصبار مع العسل ، وضيفي لهم كبسولة من زيت فيتامين E ، حطي الخليط على بشرتك ودلكيه لمدة 10 دقايق.

الخطوة 4: ماسك الالوفيرا

في ماسكين من الصبار بننصحك تجربي اي واحد منهم ، الماسك الاول عبارة عن عصير الصبار, ورد, عصير برتقان ، في بولة صغيرة حطي كمية من جل الصبار وضيفي عصير البرتقان وخدي بعض بتلات الورد اهرسيها لحد ما تبقى عجينة وضيفيها لخليط الصبار وعصير البرتقان ، وافردي الخليط على بشرتك.

الماسك التاني عبارة عن خليط من جل الصبار مع خشب الصندل بودر وماية الورد ، اخلطيهم مع بعض كويس وافري الماسك على بشرتك ، والماسك ده او الاول سيبيه على بشرتك لمدة 10 – 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية.

الخطوة 5: ميست البشرة

عشان تحضري ميست البشرة ، حضري شاي البابونج ، وبمجرد ما يبرد صفيه وضيفي له كمية من جل الصبار, كام نقطة من زيت شجرة الشاي ، امزجي المكونات مع بعض كويس ، وصبيها في ازازة ببخاخ ، وضيفي عليها شوية من ماية الورد ، رجي الازازة عشان كل المكونات تمتزج مع بعض كويس ، وكده الميست يبقى جاهز للاستخدام رشي منه على بشرتك كلها.

احفظي الميست في التلاجة هيقعد معاكي لحد اسبوعين ، تقدري تستخدميه يوميا على البشرة.

الخطوة 6: الترطيب

اخر خطوة في الجلسة بتاعتنا هي الترطيب ، بعد تنضيف وتغذية بشرتك بكل فوايد الالوفيرا ، دلوقتي محتاجه تقفلي البشرة بالترطيب ، ممكن تستخدمي مرطب يكون بيحتوي كمان على جل الالوفيرا او تستخدمي المرطب بتاعك المناسب لبشرتك ومتعودة عليه.

وكده نبقى خلصنا جلسة تنضيف البشرة بالصبار في البيت ، سهلة التحضير والاستخدام ومش مكلفة ، ولو انتظمتي عليها كل شهر هتلاحظي الفرق على بشرتك وهتتشوفي انها بقت صحية ونضره.

ماسك الفازلين والبيض هيغير بشرتك في ليلة واحدة