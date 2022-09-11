نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الخل والنشا للبشرة لتفتيح البشرة وتنعيمها وتنظيف المسام ومنع التجاعيد.. هتلاقي نفسك اتغيرتي تماما في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك الخل والنشا للبشرة لتفتيح البشرة وتنعيمها، الخل والنشا للبشرة يستخدم لكثير من الأغراض فلا يمكنك الاقتناع بأنه يستخدم لتفتيح البشرة فقط، ولا حتى لتنظيفها فقط، وسبب استخدامه المتعدد هو فوائده لجمال البشرة، حيث يعطيها ويمنحها الكثير من الفوائد التي تضيف إليها الجمال والصحة، وفيما يلي ستتعلمي معنا كيفية استخدامه بطريقة لم تعتاديها سابقا.

ماسك الخل والنشا للبشرة لتفتيح البشرة وتنعيمها

بالطبع إن كانت بشرتك سمراء بفعل الشمس ستكون مشكلة، ولكنها إن كانت تمتلئ بالحبوب والبثور فهي مشكلة أكبر.

ويمكنك حل تلك المشكلات باستخدام الخل والنشا.

ضعي كمية من النشا في طبق صغير.

أضيفي عليها قطرات بسيطة من الخل المخفف، ولا تستخدمي الخل المركز هنا.

والمطلوب الخل الأبيض وليس خل التفاح.

قلبي الخليط جيدا ثم وزعيه على وجهك.

لا تتركيه على بشرتك أكثر من ربع ساعة.

نظفي وجهك جيدا من الخليط ثم رطبيه بماء الورد.

يمكنك استخدام كريم بانثينول لترطيب بشرتك وتحسين النتائج.

الخل والنشا للبشرة لإزالة الرؤوس السوداء

إن كانت بشرتك تعاني من مشاكل الحبوب بوجه عام والحبوب السوداء بشكل خالص فبإمكانك الاعتماد على هذا الخليط لتنظيفها نهائيا وذلك كما يلي:

ضعي البعض من الخل على النشا في طبق صغير وقلبيهم جيدا.

أضيفي عليهما بعضا من الجلسرين السائل وملعقة صغيرة من الزبادي.

استمري بالتقليب ثم وزعي الخليط على وجهك بعناية.

اتركيه حوالي ثلث ساعة على الأكثر ثم اغسلي وجهك جيدا بالماء.

جففي وجهك وبعدها استخدمي كريم مرطب أو ماء الورد لترطيب البشرة.

ستحصدي نتائج هذه الوصفة من المرة الأولى.

حيث تتمكني من التخلص من البثور السوداء والحبوب العادية وكذلك التصبغات في البشرة.

فوائد ماسك الخل والنشا للبشرة