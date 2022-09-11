ألذ الحلويات الفاخرة الغريبة السوري بقوام هش وناعم يذوب بالفم

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عمر شويل - جدة الغريبة السوري ، من من الحلويات الفاخرة التي تقدم في العديد من المناسبات مثل الأعياد أو الأفراح، كما أصبح حديثاً تقديمها في جميع الأوقات، تعتبر مكوناتها سهلة وبسيطة ولا يخلو منزل منها، وتعتبر طريقة تحضير الغريبة من أسهل الطرق ولكن طريقة تحضيرها تختلف من شخص لآخر ومن بلد لبلد، وتشتهر الغريبة في العديد من البلدان العربية من بينها سوريا، وتمتاز هذه الطريقة بأنها يدخل في تحضيرها القطر البارد أو ما يعرف بالشربات البارد الذي يعطي قوام متماسك للغريبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط الطرق لعمل حلويات فاخرة في المنزل منها الغريبة السوري الهشة بقوام ناعم ولذيذ جداً.

مكونات عمل الغريبة السوري

يتم تحضير الغريبة بطريقة سهلة من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودر.

2 كوب وربع من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة من القطر البارد الثقيل.

رشة من الملح.

للتزين

فستق.

طريقة التحضير

يتم إعداد الغريبة السوري بالمنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف السمنة ثم نضيف إليها رشة الملح، ثم نخفق المكونات على سرعة متوسطة. ثم يضاف السكر تدريجياً مع استمرار الخفق حتي يختفي السكر، ثم خفق المكونات مرة أخرى على سرعة عالية حتي يصبح الخليط هش وكريمي. بعد ذلك يضاف الدقيق تدريجيًا مع التقليب حتي يختفي الدقيق تماماً. ثم نجمع المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة، ثم نضيف إليها القطر الثقيل ونجمع العجينة باليد حتي يختفي القطر مع العجينة. نجمع العجينة على شكل كرة ثم توضع داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تبرد مع مراعاة تغطيتها.

طريقة تشكيل العجينة