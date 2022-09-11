نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل بتتبيلة المحلات والطعم حكاية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الشيش طاووق هو أهم أنواع المأكولات السريعة التي يتم شراؤه دائمًا من المطاعم كوجبة مميزة الطعم وعادتًا مايقدم في ساندوتشات رائعة من حيث الشكل والطعم، وهو عبارة عن مكعبات من صدور الدجاج المتبلة مع بعض الخضروات، والتي يتم تسويتها أما في الفرن او على الشواية الفحم، والان سوف نعرض لكم طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل بخطوات بسيطة وتكاليف محدودة، ويصبح بطعم وشكل افضل من الجاهز.
طريقة عمل وتجهيز الشيش طاووق في المنزل
الكثير من النساء تفضل القيام بعمل الأكلات المميزة في المنزل بخطوات بسيطة وحتى يكون أمن وصحي بشكل أفضل من الجاهز، لذلك جئنا لكم بطريقة عمل الشيش طاووق في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:
المكونات
- قطع من صدور الدجاج المحليه يتم تقطعيها مكعبات.
- حبتين من الطماطم المقطعة مكعبات.
- بصلتين يتم تقطيعها.
- أربع قرون من الفلفل الحار.
- حبتين من الفلفل الملون.
- ملعقة بابريكا.
- ملعقة بصل بودرة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- رشة زعتر.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- رشة ملح.
- اربع ملاعق زبادي.
- اسياخ من الخشب.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تجهيز الدجاج وتقطيعه الى قطع مكعبات.
- أحضري بعد ذلك وعاء مناسب ويتم إضافة الزبادي، والملح، والفلفل الاسود، والزعتر والبابريكا، والثوم البودرة والبصل البودرة، والكركم والكاري.
- أضيفي أيضًا الزبادي، ثم قومي بخلط التتبيلة جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعض.
- أضيفي بعد ذلك إلى هذه التتبيلة الدجاج.
- اتركي الدجاج مغطاة بالتتبيلة لمدة ساعتين على الاقل.
- بعد ذلك يتم تجهيز الطماطم المقطعة والبصل أيضًا يتم تقطيعه مكعبات والفلفل.
- يتم إحضار الاسياخ، ويوضع بها قطعة من الطماطم و قطعتين من الدجاج ثم البصل، ثم الفلفل الأخضر والفلفل الالوان.
- ثم قطعة من الدجاج مرة أخرى وقطع من الطماطم.
- هكذا يتم تحضير جميع الاسئله بشكل متناسق حتى انتهاء الكمية الموجودة.
- يتم بعد ذلك تجهيز الفرن او الشواية ورص الاسياخ عليها.
- اتركيها لمدة نصف ساعة حتى يتغير لون الدجاج ويصبح اللون الذهبي المشوي الرائع.
- تقدم اسياخ الشيش طاووق ويتم تناولها في الساندوتشات أو بجانب بعض الأكلات الأخرى كالأرز أو المكرونة.
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