طريقة عمل الكبسة السعودي مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة تعد الكبسة من الاكلات المحببة والمشهورة في جميع دول الخليج خاصة في المملكة العربية السعودية. حيث تعد من الاطباق الأساسية في المناسبات والتي يتم تحضيرها بعدة نكهات مختلفة. فيمكن اعددها بالدجاج او اللحم وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة اعداد الكبسة بعدة طرق مختلفة. طريقة كبسة الدجاج السعودي المكونات ثلاثة اكواب من ارز البسمتي المنقوع.

اعداد اربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ثلاث حبات من البندورة المقشرة والمفرومة.

احضار قرنان من الفلفل الأخضر المقطع.

ورقتا غار.

عودان من القرفة.

احضار عشر حبات من الفلفل الأسود الصحيح.

ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

إضافة ملعقة من الملح.

ست قطع من صدور الدجاج.

بصله كبيرة الحجم مقطعه شرائح.

ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة.

ثماني حبات من الهيل الصحيح.

حبتا لومي.

خمسة اكواب من الماء.

ست حبات من القرنفل الصحيح. طريقة التحضير نقوم بإحضار قدر مناسب ونضع فيه كل من الملح واللومي والقرنفل الصحيح ورق الغار والفلفل الأسود والهيل الصحيح والفلفل الأسود الصحيح والقرفة وبهارات الكبسة وتركه جانبا.

احضار وعاء مناسب ونضع فيه القليل من زيت الذرة ورفعه علي النار حتي يسخن قليلا.

إضافة البصل فوق الزيت وتحريكه بشكل مستمر حتي يتحمر تماما ثم يتم رفعه من علي النار وع نقص القليل منه في طبق اخر من اجل الزينة.

احضار لوح التقطيع الخاص باللحوم ووضع صدور الدجاج ونقطعها الي مكعبات.

وضع مكعبات الدجاج فوق البصل وتقليبها جيدا وتركها قليلا علي النار ثم إضافة البهارات الصحيحة وتقليب كافة المكونات مع بعضها البعض جيد.

نقوم بترك الدجاج علي النار لمدة لا تقل عن دقيقتين مع الانتباه لوضع غطاء الوعاء عليه في تلك الاثناء.

إضافة كل من الفلفل ومعجون البندورة وتحريكه جيدا ثم إضافة الماء وغلق الوعاء وتركه علي نار مرتفعة الحرارة لعدة دقائق حتي يغلي.

نقوم بإضافة الأرز المنقوع فوق الماء مع الانتباه لان يكون الماء قد غمر الأرز ثم تركه علي نار عالية حتي يغلي وتهدي النار مع وضع غطاء الوعاء وتركه.

رفع ارز الكبسة من علي النار وتركه جانبا لعدة دقائق حتي يتشرب الماء بشكل جيد ثم يتم وضعه في طبق تقديم مناسب. طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم المكونات احضار كيلو غرام من اللحم الضأني مع عظمها.

حبة كرات مفرومة ناعما.

بصلتان مقطعتان.

اعداد كوب من صلصة البندورة.

خمس ملاعق كبيرة من الزبدة.

عود من القرفة.

وضع ملح حسب الرغبة.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

إضافة ثلاثة اعواد من القرنفل.

حبة لومي .

ثماني حبات من الهال.

رشة من الزعفران.

وضع نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

اضافة نصف كوب من المكسرات المطحونة للتزين.

كوب من عصير البرتقال.

عداد كوبان من الأرز الأمريكي المنقوع بماء دافئ لمدة نصف ساعة.

بشر قشر نصف حبة برتقال.

خمسة فصوص ثوم مدقوقه.

ثمانية اكواب من مرق اللحم. طريقة التحضير تقوم بوضع الزبدة في وعاء كبير ووضعه علي النار وتسخين الزبدة حتي يصبح لونها فاتحا ثم نضيف قطع اللحم وتحميرها جيدا.

اضافة الكرات والبصل في الوعاء وتقليبها وقليها لمدة خمس دقائق حتي تصبح باللون الذهبي الفاتح ثم اضافة الثوم والبهارات والملح والفلفل الأخضر.

نقوم بإضافة صلصة البندورة وعصير البرتقال والزعفران وتقليب المكونات معا لمدة دقيقتين ثم اضافة مرق اللحم وترك المكونات علي النار لساعة ونصف حتي ينضج اللحم.

اضافة برش البرتقال والارز وتركه علي النار حتي ينضج.

وضع الأرز في طبق التقديم ووضع اللحم علي سطح الأرز وتزين الطبق بالمكسرات المحمصة وتقديم الكبسة مع صلصة الدقوس. طريقة صلصة الدقوس نقوم بوضع فلفل اخضر حار والبندورة المقشرة والثوم والكزبرة الخضراء وعصير الليمون والملح في قدر الخلاط الكهربائي خلط جميع المكونات مع بعضها تتجانس ثم تقديمها مع الكبسة.

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