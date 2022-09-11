نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصلي على قدمين ناعمه مثل الاطفال مع خلطة الليمون السحرية لعلاج تشققات القدمين والكعبين في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشكلات الشائعة التي يُعاني منها الكثيرون خلال فترات مختلفة بالأخص عند إهمال العناية بالقدمين، لذا سنلقي نظرة سريعة على طرق علاج تشقق القدمين بالليمون في الأقسام أدناه يُساهم الليمون في علاج تشقق القدمين بفضل قدرته على تقشير البشرة، ذلك بسبب محتواه من فيتامين ج الذي يُقلل ضرر الجذور الحرة ويُخلصها من خلايا الجلد الميتة إلى جانب التخلص من جميع التراكمات العنيدة التي قد تجعل مظهر القدمين ليس مرغوبًا، وبالتالي تسهيل التخلص من التشققات الموجودة. كما أنه يحتوي على حمض الستريك Citric acid وهو مكون فعال في تعزيز صحة الجلد والتخلص من التشققات، وفيما يأتي بعض الفوائد الأخرى التي يُمكن تحصيلها من الليمون إلى جانب التخلص من التشققات يُساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة والتخلص من مشكلة عدم توحد اللون التي قد يُعاني منها الكثيرون في منطقة القدمين. خلطة الليمون لعلاج تشقق القدمين

علاج تشقق القدمين بالليمون

خلطة الليمون وزيت الزيتون

امزجي ملعقة من الليمون اي نصف ليمونة مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من العسل النحل ، حتى يتكون مزيج قومي بتدليك قدميكي وكعبيكي ، ثم ارتدي جوارب قبل النوم للحصول على نتيجة افضل وترطيب اعلى ، كما يفضل استخدام هذا العلاج يوميا قبل النوم لتسريع العلاج

خلطة الليمون والفازلين لعلاج تشقق القدمين

قومي بنقع قدميكي في ماء دافئ قليلا ثم اغسليها جيدا واتركيها مدة ربع ساعة ، ثم جففيها جيدا ، ثم احضري وعاء به ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الليمون ، ثم دلكي قدميكي بالخليط وارتدي جوارب قطنية قبل النوم واتركيها حتى الصباح واغسليها كالمعتاد.

خلطة الليمون والسكر لعلاج تشققات القدمين

قومي بااحضار ليمونة وقومي بتقطيعها الي نصفين ،ثم اغمسي نصف الليمونة في السكر ، ثم قومي بفرك تشققات القدم لمدة خمس دقائق ، ثم اشطفيها وجففيها جيدا ودلكيها بالمرطب الخاص بك ، كرري هذه الوصفة يوميا وستلاحظين نتيجة مرضية

خلطة الليمون والجليسرين لعلاج تشققات القدمين

في وعاء به ماء دافئ اي درجة حرارة تتحملها قدميكي ، ثم ضعي بقدر ليمونتين ، وملعقة من الجليسرين ، ملعقة من ماء الورد ، وقليل من الملح ، ثم انقعي قدميكي في الماء مدة عشرين دقيقة ، ثم افركيها بحجر الخفاف حتى تزال القشور الزائده منها ثم اشطف وتجفف قدمك وترطب المرطب الخاص بك ، وتكرر هذه الوصفة يوميا لحين اختفاء تشققات القدم ورجوعها ناعمه.