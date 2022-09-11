نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الأخطر والأسرع في تبيض الوجه والأيدي فقط في 3 دقائق فتلاحظي الفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك تفتيح البشرة يتكون من مواد طبيعية صحية تعمل على تفتيح البشرة والأيدي والوجه التي تكون أكثر عرضة للتحول بسبب أشعة الشمس وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي عليها، يتغير لون البشرة إلى اللون الأسود بسبب وجود الأنسجة الميتة أعلى البشرة والأيدي والوجه، لهذا نحن بحاجة إلى ماسك ممتاز يفتح لون البشرة ويزيل الأنسجة الميتة ويساعد على نمو الأنسجة الحية التي تتصف بالنضارة والإشراق بعيدَا عن استخدام المواد الكيميائية التي تؤذي البشرة وتعرضها للإصابة بمشاكل غير متوقعة في المستقبل.

ماسك تفتيح البشرة والأيدي والوجه:

هناك ماسكات كثيرة يمكن استخدامها في تفتيح البشرة والأيدي والوجه بشكل طبيعي من هذه الماسكات الآتي.

ماسك البرتقال لتفتيح البشرة:

يحتوي البرتقال على فيتامين “سي” وهو سر نضارة وإشراق البشرة سواء عن طريق تناوله كمشروب أو عمل ماسك منه بالطريقة التالية:

يتم خلط 2 ملعقة من عصير البرتقال مع كمية محدودة من الكركم الناعم.

يوضع خليط البرتقال والكركم على البشرة والأيدي والوجه قبل النوم كل يوم.

على أن يتم تنظيف البشرة منه بعد مرور نصف ساعة من الاستخدام.

كذلك يمكن تجفيف قشر البرتقال ثم تنعيمه في المطحنة.

على أن يتم أخذ ملعقة من قشر البرتقال الناعم وخلطها بملعقة من الزبادي.

يطبق هذا الخليط على البشرة مرتين في الأسبوع لمدة ثلث ساعة ثم تنظف البشرة بعدها بالماء.

وصفة الكركم لتفتيح الأيدي والوجه:

يحتوي الكركم على مواد مضادة للأكسدة والتي لها تأثير صحي على البشرة، لهذا يمكن استخدامه بهذه الطريقة للحصول على بشرة مشرقة وناعمة:

تخلط كمية من الكركم الناعم مع كمية من الحليب الكريمي جيدًا.

تدهن كل من الأيدي والوجه بالخليط على أن يظل هكذا لبعض الوقت لكي يجف ويصبح قابل للفرك.

بعدها تنظف الأيدي والوجه بالماء العادي.

وصفة العسل لتفتيح البشرة:

يحتوي العسل على مواد مقاومة لنمو البكتيريا والتي تعمل على منع ظهور حب الشباب، كما تقاوم الشيخوخة يمكن عمل ماسك لتفتيح البشرة من العسل بهذه الطريقة: