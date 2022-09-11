بـ 3 جنيه فقط طبيب المشاهير يكشف عن مشروب ذهبي لإنقاص الوزن سريعًا

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عمر شويل - جدة لقد تحدث الدكتور محمود مصطفى عفيفى أشهر دكتور متخصص في علاج السمنة والنحافة وتناسق القوام في المنشور الخاص به عن وجود مشروب ذهبي يعمل على تقليل الوزن فضلًا عن كونه يحمي البشرة ويحافظ عليها، هذا المشروب يتكون من ثمار طبيعية طازجة مفيدة جدًا للجسم لأنها تمده بالطاقة ولا تساعد على زيادة الوزن بل بالعكس تقضي على السمنة المفرطة التي تضر بصحة الإنسان وتجعله غير قادر على ممارسة أعماله اليومية وذلك لأنها تعيق حركته وتقلل من جهده وطاقته، الآن سوف نتعرف على هذا المشروب في الآتي.

المشروب الذهبي لإنقاص الوزن:

لكي نحصل على هذا المشروب يجب علينا توفير هذه المكونات:

زنجبيل طازج.

قطع ليمون طازجة.

سكر رجيم.

ملعقة من الكركم.

ذرة من الفلفل الأسود.

مائ مغلي.

طريقة تحضير المشروب:

في وعاء عميق يتم وضع المكونات المذكورة وعليها كمية مناسبة من المياه.

تترك المكونات على البوتوجاز حتى تغلي.

بعد الوصول لدرجة الغليان يرفع المشروب من على النار ويترك حتى يهدأ وتقل حرارته.

يصفى المشروب ويحفظ في زجاجة، على أن يتم تناوله خلال اليوم.

من المفضل تناول هذا المشروب عقب الإفطار لأنه يعطي أفضل نتيجة، كما يساعد على حرق نسبة عالية من الدهون.

أهمية خسارة الوزن:

من الجيد جدًا لجوء الأفراد الذين يعانون من السمنة إلى المشروبات الصحية التي تساعدهم على التخسيس وذلك لأن من فوائد التخسيس للجسم الفوائد التالية: