نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الخلطات لتطويل الاظافر والعناية بها بمكونات طبيعية وخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم كل امرأة جميلة بشكلها ومظهرها الأنيق الجذاب، وتعتبر الأظافر الجميلة من أهم علامات جمال كل امرأة، ولكن هناك العديد من النساء تعاني من ضعف الاظافر، ولذلك جئنا لكم في هذا المقال بأفضل الوصفات التي تساعد في تقوية الأظافر وتغذيتها مما يؤدي إلى تطويل الأظافر بشكل سريع وبدون اي أضرار، تابعوا معنا المقال للتعرف عليها.

تطويل الاظافر والعناية بها

اليكم الان أبسط الطرق التي تجعل مظهر كفيك متألق وجذاب، فيجب الاهتمام والعناية بها، كما أن تطويل الاظافر يحتاج لمدة جيدة وطرق مناسبة، فقط كل ماعليك المتابعة والاهتمام المستمر واتباع هذه الوصفات البسيطة بالطرق التالية:

المكونات:

ما يعادل ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ما يعادل ملعقة صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير:

أحضري وعاء صغير مناسب لهذه المقادير.

أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون، وأمزجيهم جيدًا، ثم اضيفي الجلسرين لترطيب اليدين والأظافر واقلبيهم جيدًا.

ضعى الوصفة على نار هادئة أو في الميكرويف لمدة دقيقتان لا أكثر.

اغسلي يديك قبل استخدام هذه الوصفة.

قومي بإحضار منشفة، وجففي أظافرك بطريقة جيدة.

غلغلي اظافرك بالخليط باستخدام فرشاة صغيرة.

اتركي الخليط على اظافرك مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

اغسلي أظافرك جيدًا بعد استخدام هذه الوصفة، ثم جففيه بالمنشفة او باستخدام مناديل ورقية.

تكرر هذه الوصفة يوميًا.

تطويل الاظافر والعناية بها باستخدام زيت جوز الهند

يعالج زيت جوز الهند الأظافر الهشة، كما أنه يحتوي على فيتامين E لتغذية الاظافر، ويعالج الالتهابات، ويرطب الكفين والاظافر، فقط كل ما عليك هو اتباع هذه الوصفة البسيطة:

المكونات:

ما يعادل ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير: