نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بنفسك الكيكة الاسفنجية بطريقة رائعة، مش هتكمل عندك يوم من حلاوتها.. ومكوناتها بسيطة وعلى اد الإيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حضري بنفسك الكيكة الاسفنجية بطريقة رائعة، الكيكة الاسفنجية من الممكن تقديمها لأسرتك سادة، وكذلك يمكنك إضافة بعض المكونات الأخرى عليها مثل الشيكولاتة السايحة، سواء كانت بيضاء أو سوداء فكيف يمكنك عملها باحترافية وتقديمها لأسرتك وضيوفك مع كثير من الثقة في إعجابهم بها؟ سنقدم لك الطريقة من خلال مقالنا لتتمكني من ذلك بسهولة.

حضري بنفسك الكيكة الاسفنجية بطريقة رائعة

تحتاج هذه الكيكة إلى بضعة مكونات ثابتة ومؤكد أنه لا يمكن إزالة أي مكون منها، وهي:

نصف كيلو دقيق.

كوب ونصف سكر.

كيس بيكنج باودر.

ملعقة توابل من الكربوناتو.

رشة ملح.

كوب ونصف لبن.

زبدة.

كيس فانيليا.

3 بيضات.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

إن كنت تستخدمين الخلاط الكهربي فبإمكانك وضع المكونات فيه مباشرة.

أما لو كنت ستعملين بيدك أولا فاحضري الوعاء ثم اسكبي فيه الدقيق.

أضيفي عليه البيكنج باودر والكربونات، مع التحريك المستمر.

قلبي المكونات مع وضع رشة الملح عليها.

استخدمي إناء مختلف، واضربي البيض فيه بعناية، مع إضافة السكر والفانيليا عليه.

واستمري حتى الحصول على شكل الكريما.

أضيفي الزبدة، واستمري في العمل حتى تجدي أن المكونات قد تناسقت سويًا.

هنا ضعي الدقيق على الخليط مع استمرار التحريك بعناية كاملة.

أضيفي الحليب لقوام مناسب، ومائل للسيولة.

جهزي صينية الفرن، وادهنيها بالزبدة، ثم رشيها بالدقيق.

صبي الخليط في الصينية، ثم ضعيها في الفرن، حتى مرور نصف ساعة.

وحينها سيصبح الكيك ناضج تمامًا ويمكنك انتظاره ليبرد ثم تقطيعه.

عمل الكيكة بالشيكولاتة

من المعروف أن معظم الناس لن يختاروا سوى الشوكولاتة السوداء، ويمكنك إعدادها كما يلي:

كوبين من الدقيق.

كوب زبدة.

كمية مماثلة من اللبن.

نفس القدر من السكر.

4 بيضات.

فانيليا.

كيس بيكنج باودر.

كاكاو ويفضل السادة بدون إضافات.

طريقة التحضير

يبدأ العمل مع الزبدة والسكر بخفقها بقوة حتى يتحولان إلى شكل مميز وقوام كريمي.

بعدها يبدأ تكسير البيض ووضع الفانيليا بدون توقيف الخفق.

ضعي الدقيق مع الكاكاو في نفس الوقت وأفرغي عليهما كيس البيكنج باودر واعجنيهم باللبن.

استمري في الخفق حتى تحصلي على الشكل المطلوب لعجينة الكيكة.

أحضري صينيتين من مقاس واحد وادهنيهما ببعض الزبدة، مع رشهما بالدقيق.

صبي فيهما الخليط، وأدخليهما الفرن، على أن يكون مجهز مسبقًا على 200°.

تزيين الكيكة الاسفنجية

أثناء نضج الكيكة جهزي الزينة الخاصة بها، والتي تحتاج إلى التالي: