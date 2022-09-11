نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيكة الألذ في العالم.. كيكة الزبادي بمكونات بسيطة وطريقة سهلة هتكون على سفرتك كل يوم.. جربيها وادعيلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكيكة الألذ في العالم.. كيكة الزبادي بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، كيكة الزبادي من أفضل أنواع الكيك وأكثرها لذة، حيث يتم صنعها بطريقة سهلة، ويحبها الكثير من الناس، ولكن لها أكثر من طريقة لصنعها، وهذا ما نتطرق إليه في مقالنا التالي، فإن كنت تريدين معرفة الكيفية السليمة لصنعها تابعينا خطوة بخطوة، ومن ثم أخبرينا ما رأيك في الوصفة. الكيكة الألذ في العالم.. كيكة الزبادي بمكونات بسيطة وطريقة سهلة تحضير هذا نوع من الكيكة يحتاج إلى المقادير التالية: عبوة الزبادي سادة.

زيت الذرة حوالي كوب إلا ربع.

بيضتين.

كيس فانيليا.

كوبين إلا ربع سكر.

حوالي كوبين من الدقيق.

بيكنج باودر.

ملح. طريقة التحضير: ابدأي أولا بضرب السكر مع البيض حتى يتحول إلى مكون هش.

اضيفي عليهما بعض الزيوت مع بقاءك مستمرة بالخفق.

ثم ضعي كيس الفانيليا مع عبوة الزبادي بدون توقف.

استمري بعدها بضرب المكونات لفترة لا تقل عن سبع دقائق.

هنا يأتي وضع الدقيق على الخليط كمية كمية مع استمرار الخفق.

مع انتهاء الدقيق ضعي الملح وكيس البيكنج بودر.

حركيها مرة أخيرة من أجل تجهيزها لسكبها في الصينية.

ادهني صينية الفرن بالزبدة ورشيها بالدقيق بعدها.

ثم صبي فيها عجينة الكيكة.

ادخليها لفرن مجهز على 180°، وستحتاجي حوالي نصف ساعة لكي تنضج، فيجب متابعتها.

اخرجيها وضعيها على الطاولة لكي تبرد وحينها يمكنك نقلها لتقديمها.

إن كنت تريدين تزيين الكيك فبامكانك تقطيع بعض الفواكه المتوفرة بشكل جميل ووضعها عليها من الأعلى. كيكة الزبادي فاطمة أبو حاتي وصفة جديدة قدمتها الشيف الرائعة فاطمة أبو حاتي تتطلب المكونات التالية: اثنين كوب دقيق.

فانيليا سائلة.

كوب كامل من الزيت النباتي.

4 بيضات.

كوبين من السكر.

عبوة زبادي.

كيس بيكنج باودر.

ملح.

زبدة.

سمسم غير محمص. الطريقة: احضري صينية فرن مقاسها 26 ثم ادهنيها بالزبدة بالكامل.

ضعي السمسم النيء على الجوانب والأرضية وسيلتصق بفعل وجود الزبدة فيها.

بعد التأكد من التوزيع السليم للسمسم ابداي بقلب الصينية من أجل إخراج أي كمية سمسم زائدة.

جهزي الفرن على 180° ثم دعيه واذهبي لتحضير العجينة.

في طبق مناسب اكسري البيض ثم أضيفي عليه الفانيليا واضربيهما بالمضرب

هنا يأتي دور السكر فضعيه واكملي الخفق وبعدها ضعي الزيت والزبادي.

اخفقي لبعض الوقت حتى تجدي أن شكل الخليط قد تغير.

إن لم تكوني واثقة من نظافة الدقيق فانخليه ثم ضعي معه الملح والبيكنج باودر في العجان مع الخليط السابق واستمري بالخفق.

بعد تحويلهم إلى خليط مائل للسيولة ابدئي بسكب هذا الخليط في القالب الذي حضرناه سابقا.

ضعيه في الفرن على الرف الموجود في المنتصف وتأكدي من متابعته مع عدم فتح باب الفرن.

ستأخذ الكيكة وقتها وتنضج تماما وحينها يمكنك إخراجها وانتظار أن تبرد وتقديمها للأسرة.

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