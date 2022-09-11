نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أعراض متلازمة توريت العصبية والأسباب وطرق العلاج منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستطيع ذكر أعراض متلازمة توريت، فيمكن القول بأنها اضطراب يشتمل على حركات تكرارية أو أصوات غير مرغوب بها وذلك بشكل لا إرادي، وكذلك لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، ويذكر أن تلك التشنجات اللاإرادية يبدأ ظهورها بين سن عامين و 15 عام، والمتوسط لها 6 سنوات، وعلي الاغلب فإن النسبة الأكبر لظهور متلازمة توريت تكون في الذكور عن الاناث، ويمكن توفير بعض العلاجات لمتلازمة توريت علي الرغم من عدم توفر أي علاج لتلك المتلازمة حتي الان، لأنه عندما لا تكون الأعراض مزعجة ومؤذية للشخص المصاب بتلك المتلازمة لا يحتاج إلى علاج، وتقل أعراض متلازمة توريت والتشنجات بشكل عام بعد مرحلة المراهقة.

أعراض متلازمة توريت

ويعاني اصحاب مرض أعراض متلازمة توريت من عدد من الافعال اللاإرادية التي لا يستطيع الشخص التحكم بها، ومن هذه الحركات أو الأفعال التشنجات، كما ذكر أن التشنجات تنقسم إلى نوعين تشنجات لا إرادية بسيطة ويتضمن هذا النوع من التشنجات أو الحركات اللاإرادية المفاجأة عدد قليل من العضلات، بينما التشنجات اللاإرادية المعقدة ويشمل هذا النوع عدد كبير من العضلات بالجسم، وتضمن أيضا نوبات حركية وصوتية، وغالبا ما تأتي النوبات الحركية قبل الصوتية، وتتنوع النوبات أو أماكن حدوث التشنجات بين الاشخاص:

اولا النوبات الحركية، التشنجات الحركية البسيطة وتأتي في طرف العين وانتفاض الرأس وهز الكتف، سرعة حركة العين، نفضان الانف، وحركات الفم.

بينما النوبات الحركية المعقدة، مثل لمس الاشياء أو شمها، حركات متكررة ملحوظة، المشي بنمط معين، اشارات بذيئة، الانحناءات أو الالتفاف، والقفز.

اعراض متلازمة توريت والأسباب

ونأتي إلى كالنوبات الصوتية، أولا النوبات الصوتية البسيطة، مثل الشخير، السعال، النحنحة، النباح، أما بالنسبة للنوبات الصوتية المعقدة، مثل تكرار كلمات أحد أو عباراته، تكرار كلمات الاخرين أو عباراتهم، استخدام كلمات مبتذلة أو فاحشة او سيئة، ويشعر مريض متلازمة توريت قبل بدأ النوبات بشعور جسدي غير مريح مثل حكة أو ارتعاش أو توتر، وإلى الأن لم يستطيع أحد التعرف علي أسباب الإصابة بمتلازمة توريت، ففي العادة يحدث هذا الاضطراب نتيجة مزيج من الصفات الموروثة والعوامل البيئية، وقد يكون هذا بسبب حدوث اضطرابات في المواد الكميائية في الدماغ التي تنقل نبضات العصب.