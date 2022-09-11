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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل غزل البنات بدون خلاط أو مكينة في المنزل مش هتشتريه من برة تاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا غزل البنات وخاصة البنات الذين يحبون اللون الوردي ويتم بيعه في المنتزهات والحدائق والملاهي لذلك حرصت ربة المنزل غلى عمله دائما في المنزل وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
مكونات عمل غزل البنات
نجد أن غزل البنات يتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.
- كوب سكر.
- ملعقة زبدة.
- لون طعام.
- أعواد خشبية.
طريقة تحضير غزل البنات
يتم تحضير الغزل بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن لجميع السيدات والفتيات عمله في المنزل بكل بساطة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به كوب السكر مع مكعب الزبدة ونقوم بتقليبه بصفة مستمرة حتى تتم كرملته.
- ينقل السكر المكرمل إلى وعاء اخر عميق ونضع عليها لون الطعام.
- نقلب المكونات جيدا حتى يتم خروج حلاوة الشعر.
- نحضر الأعواد الخشبية ونقوم بلفها في الحل حتى نحصل على كمية غزل مناسبة على العود.
- نستمر في عمل الغزل مع التقليب حتى تنتهي كمية السكر التي لدينا.
مزايا عمل الغزل المنزلي
لعمل الغزل في المنزل نحصل على كثير من المزايا سوف نوضح تلك المزايا من خلال النقاط التالية.
- نقوم بعمل كمية كبيرة من الغزل تكفي جميع أفراد الاسرة.
- عدم أضافة أي مكونات أو مواد صناعية أليه.
- يتميز بمدى نظافته ويحافظ على صحة الأطفال.
- يوفر لنا الكثير من النقود من شراء غزل البنات من المنتزهات والحدائق.
- يمكن أن نختار اللون المفضل لدى الأولاد أو عمل أكثر من لون على حسب اختلاف الأذواق.
- في النهاية لعمل الغزل في المنزل يجب أن نتبع الخطوات السابقة حتى يتم عمله بكل سهولة.
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