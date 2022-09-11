نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البلاليط الأصلية وما هو أصل طبق البلاليط؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البلاليط الأصلية، هذا الطبق الشعبي العربي أصيل المنشأ، الذي انتشر في دول الخليج منذ أعوام طويلة، وتناقلته الأجيال من جيل لآخر، حتى استمر كأحد ثقافات الشعوب العربية في الطعام، لتحظى طريقة عمل البلاليط الأصلية، بالكثير من الاهتمام بين شعوب الدول المجاورة، والذين يرغبون في تجربة كل ما هو شعبي عربي أصيل، وجدير بالذكر أن البلاليط هي عبارة عن شعيرية وسكر، مع القليل من الهيل والزعفران، وكلها توابل عربية شعبية، لها روائح ونكهات خاصة، تميز طعامنا العربي المعروف، وتنتشر أكلة البلاليط في كل من الكويت والإمارات بشكل كبير جدًا، حتى أن البعض يقولون بأنها طبق كويتي، وآخرين يقولون أنها طبق إماراتي، والأهم من ذلك أنها تؤكل كثيرًا في شهر رمضان.، إلى جوار البيض المقلي.

لماذا سميت البلاليط بهذا الاسم؟

ما هو أصل طبق البلاليط؟ سؤال كثيرًا ما يطرحه، راغبي جمع المعلومات بشأن كل ما هو عربي أصيل، وقيل إن كلمة بلاليط المذكورة في المعاجم العربية، تعني الأراضي المستوية، التي لا يوجد بها أي انبعاجا وتشبه الباط، وهي كلمة أعجمية كذلك. وهناك العديد من الأكلات الشعبية العربية الأصيلة، مثل طريقة عمل المموش الكويتي، وطريقة عمل قرص عقيلي، وطريقة عمل منسف اللحم الأردني، طريقة عمل المضغوط السعودي، وغيرهم الكثير من أصناف وأنواع الأكلات الشعبية العربية الأصيلة.

هل البلاليط صحي؟

مع انتشار الطرق المختلفة لعمل شعيرية بلاليط، مثل طريقة عمل البلاليط الإماراتي، وطريقة عمل البلاليط الأبيض، وكذلك طريقة عمل البلاليط الحساوي، وكذلك طريقة البلاليط بدون بيض. ولكن بدأ الكثيرون يتساءلون هل البلاليط أكلة صحية، أم أنها ضارة وتلك الإضافات المختلفة غير مفيدة. هنا يمكن القول بشفافية أن إضافة البيض إلى تلك الوجبة، يرفع من نسب الكوليسترول في الجسم، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير. ولكن على الرغم من ذلك، فأكلة البلاليط مفيدة جدا، لأنها تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة من البروتين والنشويات. وعلى وجه العموم فالبلاليط لا ينصح بها، لمرضى ضغط الدم المرتفع، أو مصابي السكري وأمراض القلب.

ما هي مكونات البلاليط؟

250 جرام شعيرية رفيعة.

7 ملاعق كبيرة من السمن.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة ونصف صغيرة من الهيل.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الزعفران.

كيف أسوي الشعيرية البلاليط؟

قومي أولا بسلق الشعيرية بماء مغلي. ولكن يجب أن يكون به ملح وقلي من الزيت. بعدها ارفعي الشعيرية قبل النضج بوقت قليل. ثم اغسلي الشعيرية جيدا تحت الماء البارد. وأخيرًا في قدر على نار هادئة، ضعي زبدة وأضيفي إليها الشعيرية مع السكر والزعفران والهيل. وعقب أن تمزجي كل المكونات معا ويذوب السكر، ارفعيها عن النار وقدميها.

البلاليط الإماراتي بالشعيرية

كيس شعيرية.

كوب ونصف سكر.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

½ ملعقة صغيرة من الهيل.

¼ كوب ماء ورد مذاب به قليل من الزعفران.

3 حبات من البيض.

طريقة شعيرية بلاليط