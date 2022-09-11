نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق اللون الذهبي.. اصبغي شعرك بالمنزل باللون الأشقر بمكونات من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، يحلم العديد من السيدات الحصول على لون جديد يضيف لشعورهن مظهر جذاب ومختلف، لذلك انتشرت صالونات التجميل بشكل كبير لتساعدهن في الحصول على كل ما يرغبون فيه، لكنها تكون مكلفة للغاية وتعرض شعورهن للتلف في وقت قصير بسبب الصبغات الكيميائية، لذلك يفضلن تلوين شعورهن بمواد طبيعية أمنه على الشعر لا تسبب له التلف مع مرور الوقت، تتعدد الوصفات على حسب اللون المطلوب، فمعظم النساء تفضلن اللون الأشقر السحري بكافة درجاته، فهو يكون موضة بشكل مستمر ويمنح الشعر مظهر جذاب وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يمكنك تلوين شعرك بهذا اللون الرائع بعدة وصفات طبيعية وتعطي نتيجة الكوافيرات مثل الصبغة الكيميائية تماماً تتمثل الطريقة في الآتي:

يعتبر شاي البابونج من أكثر الوصفات المستخدمة في تلوين الشعر باللون الذهبي وذلك من خلال غسل الشعر عدة مرات بمنقوع الشاي وتكرر لحين الوصول للون المرغوب فيه.

كما يستخدم الليمون في تفتيح لون الشعر بشكل كبير من خلال توزيع عصير الليمون على الشعر وتعريضه لأشعة الشمس لحين الوصول إلى اللون المطلوب فيه.

يمكنك تحضير وصفة من البابونج والكركم وكذلك الأذريون من خلال نقعهم في ماء مغلي والقيام بتصفيتهم جيداً وتوزيع الخليط على الشعر لمدة ساعة وتكرر لحين الوصول للون المرغوب فيه.

وصفة أخرى للحصول على شعر باللون الأشقر الذهبي

يمكنك تحضير وصفات لصبغ الشعر بكافة الألوان المميزة المواكبة لأحداث الموضة بمكونات وخطوات بسيطة بنتيجة الكوافيرات ذلك من خلال الآتي:

يتم خلط كوبان من الحناء مع ملعقتين من الكركم و الماء الدافئ.

ثم يتم مزجهم جيداً وتركهم لمدة ثلاث ساعات لحين استخدام الخليط.

يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل والقيام بترك الخليط لمدة أربع ساعات ثم يغسل الشعر جيداً وتكرر الوصفة للحصول على اللون المطلوب.

لاحظي النتيجة السحرية فور الانتهاء من صبغ الشعر وغسله.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، وكذلك مكونات الوصفات الطبيعية وطريقة تحضيرها للحصول على اللون المثالي المطلوب.