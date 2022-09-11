نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سم قاتل يفقدك حياتك بلمح البصر .. اسوأ طعام يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية .. تعرف عليه وابتعد عنه فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدم إتباع حمية غذائية، أو تناول الأكلات الصحية التي تكون بها نسبة من الدهون صغيرة يحتاجها الجسم فقط، وعند الإفراط في تناول بعض الأكلات قد تسبب في ارتفاع الكوليسترول، ومنها قد يحتمل الإصابة بالجلطات وغيرها من المخاطر، لذلك عليكم معرفة تلك الأكلات التي تكون سبب في رفع الكوليسترول، وأيضا معرفة ما هي الأكلات الصحية.

أكلات تسبب في رفع الكوليسترول في الدم

بعض الفئات يتم نصحهم بالبعد التام عن تناول تلك الأكلات، وأيضا بالنسبة للأفراد ذو صحة جيدة عليهم بتقليل تناول تلك الأكلات، وإليكم أهمها:

اللحم الأحمر المتواجد به قطع من الدهون، من أكبر الأسباب لارتفاع الكوليسترول في الدم، لذا عند تناول اللحوم عليك بتخليصها من الدهون، أو تقليل تناولها.

الأكلات التي تحتوي على زيوت بكثرة، ومن أهمها هي الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها في المطاعم، تكون الزيوت ذو جودة رديئة، بالإضافة لكثرة الزيوت المتواجدة بتلك الأكلات، كما أنها تسبب في زيادة الدهون.

أكلات صحية مفيدة للجسم

نسمع باستمرار عن النصيحة الخاصة بتناول الأكلات الصحية، لذلك عليكم معرفة أهمها: