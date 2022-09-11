نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتطويله بالقرنفل وأهم الفوائد للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تنعيم الشعر بالقرنفل القرنفل يحتوي على كثير من الفوائد المهمة كما أنه يعمل على تنعيم الشعر الخشن والتخلص من حب الشباب وعلاج الجروح والالتهابات لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني طرق تنعيم الشعر بالقرنفل وأهم الفوائد الموجودة فيه.

فوائد القرنفل للشعر

يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر وحمايته من الإصابة بالصلع المبكر.

يعمل على تقليل تساقط الشعر ويقوم بتجديد الخلايا يساعد على تنعيم الشعر بفضل احتوائه على الألياف والمعادن.

يعمل على زيادة طول الشعر وملء الفراغات في فترة قليلة بفضل احتواء على مضادات الأكسدة.

أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن بالقرنفل

وصفة القرنفل وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر المجعد

يتم تجهيز وعاء وإضافة فيه ملعقتين من زيت القرنفل ونصف كوب من زيت الزيتون وتخلط المكونات مع بعضها ثم ضعيها على النار على نار هادئة حتى تصبح دافئة. بعد ذلك يترك حتى يبرد ثم توزيعه على الشعر ووضع منشفة ساخنة لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يشطف الشعر بالماء والشامبو المخفف. يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين أو مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج جديدة.

وصفة القرنفل وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد

هذه الوصفة تعمل على تنعيم الشعر بشكل آمن ويتم تجهيز كمية متساوية من زيت القرنفل وزيت جوز الهند تكفي للشعر.

يتم توزيعها على الشعر والتدليك لمدة ثلاث دقائق ثم تغطية الشعر بمنشفة ساخنة ويترك الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة ثم يشطف الماء والشامبو الخفيف. يجب استخدام الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع والمداومة عليها للحصول على أفضل النتائج في فترة قليلة.

وصفة القرنفل المطحون والحليب لفرد وتنعيم الشعر المجعد

يتم تجهيزه وعاء صغيرا وإضافة تفاصيل ملعقة من القرنفل المطحون مع كمية مناسبة من الحليب حتى تصبح عجينة متجانسة. بعد ذلك يتم غسل الشعر وتجفيفه وتقسيمه إلى أربعة أجزاء وتوزيع هذا الخليط على الشعر جيداً ويترك لمدة 60 دقيقة. اغسلي شعرك بالماء والشامبو الخفيف واستخدمي هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعين.

وصفة بخاخ القرنفل لتنعيم وفرد الشعر المجعد