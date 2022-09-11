نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي لاولادك كيكة الشاي الاقتصادية بطريقة سهلة، هشة وطرية وطعمها ولا في الخيال.. مش هتبطلي تعمليها بعد كدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعملي لاولادك كيكة الشاي الاقتصادية بطريقة سهلة، كيكة الشاي الاقتصادية هي الكيكه نفسها التي كانت أمهاتنا بقمن بصنعها من أجل الإفطار أو العشاء، وهي كيكة لا تتطلب كثير من المكونات، لذلك عرفت بلقب الاقتصادية وفي الحقيقة فإننا جميعا تربينا عليها طوال طفولتنا، وكنا نحبها ونحن أطفال وما زلنا نحبها ونحن كبار وأولادنا كذلك يحبونها، فكيف يمكنك صناعتها بحيث تصبح ممتازة واحترافية؟ هذا ما نقدمه لك اليوم.

اعملي لاولادك كيكة الشاي الاقتصادية بطريقة سهلة

تحتاج إلى تواجد مكونات معينة من أجل صنع هذا نوع من الكيكة.

مقدارين من دقيق.

4 بيضات.

حوالي كوب إلا ربع زيت.

اللبن.

كوب كامل من السكر.

كيس بيكنج بودر.

كيس فانيليا.

قشر برتقال مبشور.

رشة ملح.

طريقة تحضير كيكة الشاي الاقتصادية

يمكنك أن تبدأي أولا بأخذ البيض وتكسيره لفصل البياض عن الصفار ويجب أن تخرجي في النهاية بطبق فيه البياض وطبق آخر فيه الصفار.

خذي الصفار أولا في الطبق الذي ستعجبني ثم ضعي عليه نصف كمية السكر.

ابدأي بالخفق يدويا أو بالخلاط المخصص للبيض.

ستلاحظي أن السكر يذوب وأن شكل البيض أصبح أفضل.

هنا ضعي الزيت، وأضيفي كذلك اللبن والفانيليا مع استمرار التحريك وضعي قشر البرتقال.

في النهاية يأتي دور الدقيق، ويجب أن تتعاملي بعناية لكي لا يتطاير أثناء سكبه على الخليط.

قلبي بيدك العجين حتى تتأكدي أنه لا دقيق باقي في العجانة.

أكملي بعد ذلك حتى تصبح العجينة مائله للطراوة ولا توجد فيها أي كتل.

عودي مرة أخرى لبياض البيض واضيفي عليه رشة الملح واعيدي خفقها بالخلاط.

ضعي عليه بقية السكر مع الخفق وستلاحظي أن العجين أصبح بشكل كريمي.

أضيفي قدرا بقدر على العجينة السابقة حتى يصبح ممتزجا تماما فيها، على ان تضيف البيكنج بودر في أثناء ذلك.

تسوية الكيكة في الفرن

بعد تجهيز الكيكة بالكامل ادهني صينية الفرن ببعض الزيت ثم افرغي فيها الخليط الخاص بالكيكة بالكامل.