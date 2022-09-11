نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأفضل طريقه لعمل الكنافة بالمانجو بمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل أفضل وأسرع حلويات وهى الكنافة بالمانجو. فهي من الحلويات السريعة في إعدادها. ومكوناتها بسيطه ويفضلها جميع الأعمار والطبقات. وبما أننا في موسم فاكهه المانجو فهي موجوده هذا العام بكثره وبسعر قليل جداً عن كل عام. فهذا يشجع أن يستخدمها كل الطبقات في إعداد أطباق شهيه من الحلويات وأميزها الكنافة. وهذا الطبق قد أشتهر في جميع محلات الحلويات وكلاً منهم يقدمه بطريقة وابتكار مختلف. ونحن اليوم نقدمها لكم مثل أفضل المحلات وبطريقة مميزة وسهلة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بوصفة سهلة

تتعدد طرق إعداد الكنافة ما بين الكنافة بالقشطة أو السادة. وقد يرغب البعض في تناول الكنافة النابلسية رائعة المذاق. إلا أن الكناقه بالمانجو تعتبر أيسرهم في التحضير.

المكونات

مقدار نصف كيلو من الكنافه .

نصف كوب من السكر البودره .

مقدار نصف كوب من السمن أو الزبد حسب المتوفر.

كمية مناسبة من قطع المانجو.

كوب ونصف من كريمه الخفق أو كريم شانتيه مضاف إليه السكر.

مقدار كوب من القشطه .

قالب مناسب.

طريقة الكنافة بالمانجو