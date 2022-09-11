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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأفضل طريقه لعمل الكنافة بالمانجو بمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة اليوم نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل أفضل وأسرع حلويات وهى الكنافة بالمانجو. فهي من الحلويات السريعة في إعدادها. ومكوناتها بسيطه ويفضلها جميع الأعمار والطبقات. وبما أننا في موسم فاكهه المانجو فهي موجوده هذا العام بكثره وبسعر قليل جداً عن كل عام. فهذا يشجع أن يستخدمها كل الطبقات في إعداد أطباق شهيه من الحلويات وأميزها الكنافة. وهذا الطبق قد أشتهر في جميع محلات الحلويات وكلاً منهم يقدمه بطريقة وابتكار مختلف. ونحن اليوم نقدمها لكم مثل أفضل المحلات وبطريقة مميزة وسهلة.
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بوصفة سهلة
تتعدد طرق إعداد الكنافة ما بين الكنافة بالقشطة أو السادة. وقد يرغب البعض في تناول الكنافة النابلسية رائعة المذاق. إلا أن الكناقه بالمانجو تعتبر أيسرهم في التحضير.
المكونات
- مقدار نصف كيلو من الكنافه .
- نصف كوب من السكر البودره .
- مقدار نصف كوب من السمن أو الزبد حسب المتوفر.
- كمية مناسبة من قطع المانجو.
- كوب ونصف من كريمه الخفق أو كريم شانتيه مضاف إليه السكر.
- مقدار كوب من القشطه .
- قالب مناسب.
طريقة الكنافة بالمانجو
- في إناء نضع السمن أوالزبدة على النار ثم نقوم بوضع الكنافة المقطعة لقطع صغير أو يمكن أن نستخدم نوع مفرز ومجمد فيسهل عمليه تكسيرها بشكل مناسب .
- نقوم بتقليبها جيدا حتى تختلط الكنافة بالسمن جيداً. ونستمر في التقليب حتى نحصل على اللون الذهبي المفضل لنا جميعا .
- نضيف السكر البودرة فهو يغنينه في هذه الوصفة عن استخدام السيرب.
- نقوم بإحضار القالب المناسب ونضع فيه نصف كمية الكنافة ونقوم بالضغط عليه جيدا وفرده جيدا داخل القالب حتى نحصل على شكل مميز لها عند التقديم
- نضع كميه مناسبه من كريمة الخفق أوالكريم شانتيه المخفوقين مع القشطه حسب المتوفر على النصف الأول من الكنافة وفرده جيدا.
- ونرص نص كمية شرائح المانجو التي قمنا بتجهيزها مسبقا ثم نضع باقي كمية الكنافة وفردها جيدا.
- نفرد باقي كميه الكريمة بشكل متناسق ونحضر باقي شرائح المانجو ونرصها بشكل مناسب للقالب ثم نضعه بالثلاجة لمدته تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى تتماسك المكونات جيدا ويسهل علينا تقطيعها وتقديمها بشكل يبهر محبين هذا الطبق اللذيذ والشهي.
- ويمكن تخزين المانجو لاستخدامها في أي وقت خلال العام. لأن موسم المانجو يكون في شهور الصيف فقط لعمل هذا الطبق المميز. علماً أنه يمكنكم أيضاً الاطلاع على مقالتنا عن طريقة عمل الكنافة بالموز سهلة التحضير. نرجو أن تكون وصفتنا نالت إعجابكم وفي انتظار آرائكم وتعليقاتكم بخصوصها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع وأفضل طريقه لعمل الكنافة بالمانجو بمكونات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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