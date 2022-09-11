نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تطويل الشعر بسرعة في المنزل وكيفية العناية بالشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تطويل الشعر بسرعة في المنزل كثير من الفتيات تبحث بشكل دائم عن أفضل الطرق التي تساعدها على تطويل الشعر بشكل طبيعي حتى يصبح طويل وجميل وبالتالي يوجد العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر في المنزل في وقت قليل بجانب بعض النصائح الهامة التي تساعد بشكل مميز على تطويل الشعر في فترة قليلة وسوف نتعرف على كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة.

طريقة فرد وتطويل الشعر بسرعة في المنزل

خلطة صفار البيض وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه اثنين حبة صفار بيض مع ملعقتين أو ثلاثة من زيت الزيتون وتقلب المكونات سويا ثم إضافة كوب من الماء بعد ذلك يتم توزيع هذا الماسك على الشعر مع التدليك ويترك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك يتم شطف الشعر بالشامبو والبلسم ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة قناع الموز لتطويل الشعر

يتم تجهيز ثلاث حبات من ثمرة الموز وهرسها جيداً حتى تصبح ناعمة ثم وضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف جيداً ويمكن إضافة قليل من زيت الزيتون على الشعر ويترك هذا الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يتم شطفه بالماء.

وصفة زيت جوز الهند والأفوكادو

يتم تجهيز أربع مرات كبيرة من زيت جوز الهند بعد تدفئته وتوزيعه على الجذور والأطراف ثم يتم وضع ثمرة أفوكادو على الشعر بعد أن تصبح ناعمة وتغطية الشعر ويترك لمدة نصف ساعة أو ساعة على الأقل وبعد ذلك يتم غسله بالشامبو الخفيف والبلسم ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

خطوات العناية بالشعر في المنزل