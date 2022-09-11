فوائد مذهلة لشرب الليمون بالشاي الأخضر يساعد على التخسيس وتقوية الذاكرة

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عمر شويل - جدة يبحث بعض الناس عن أفضل الوصفات لفقدان الوزن، وهناك العديد من المشروبات التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن ومن هذه المشروبات تناول الليمون والشاي الاخضر، وووفقًا لـ Healthline، يعتبر الليمون والشاي الأخضر مشروبًا مريحًا لأنهما يقدمان العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن وإخفاء الندبات، فضلاً عن ان هذا المشروب يعد من أفضل المشاريب التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص نظرًا لكم الفوائد الملحوظة عند القيام بتناوله.

فوائد الليمون في الشاي الاخضر

عصير الليمون بالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الالتهابات والأمراض المزمنة، وتقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقاومة الأنسولين، وتشمل فوائد مشروب الشاي الأخضر والليمون تحسين الذاكرة، حيث أن شرب الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويقلل من وظائف المخ، وتحسن المركبات الموجودة في الليمون وظائف المخ وتحمي من مرض الزهايمر، ويقوي الذاكرة بدرجة كبيرة قد لا يمكن توافرها في أي مشروب أخر.

فقدان الوزن عند الاشخاص

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارية التغذية العلاجية والسمنة، إن عصير الليمون والشاي الأخضر لهما العديد من الفوائد التي قد تساعد في إنقاص الوزن، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، شاملاً التوت والشوفان والخضروات وعين الجمل والسلمون من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على خسارة الكثير من الوزن، نظرًا لأن هذه الأطعمة غنية بالألياف والبروتينات التي تجعلك تشعر بالشبع، فلن تحتاج إلى تناول الكثير منها، في حين يضيف مستشارو التغذية أن إحدى أفضل الطرق لمساعدتك على إنقاص الوزن هي تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة يوميًا وشرب الكثير من الماء والتحرك أكثر.