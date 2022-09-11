نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير تكاليف وبأفضل طعم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لارتفاع تكلفة الطعام، تعتمد ربات البيوت على إيجاد أغذية اقتصادية لإعالة أسرهن، خاصة اللحوم والدواجن غير الدهنية، وسنوضح لكم في هذا المقال كيفية صنع لسان العصفور، فبالإضافة إلى الراحة وسرعة الطهي وقلة المكونات، يعتبر الطاجن غذاء اقتصاديًا يمكن لأي شخص طهيه وتتوفر مكوناته، بالإضافة إلى أنه يعتبر واحدًا من الأطباق الشهية اللذيذة في كل منزل.

مكونات طاجن لسان العصفور

هناك بعض المكونات الهامة التي لابد من إحضارها من أجل طبخ وعمل طاجن العصفور وهي تتمثل في الاتي:-

زيت طعام زبدة، سمن، زيت نباتي”.

جزرة متوسطة الحجم.

بصل كبير.

كمية العصافير حسب الحاجة.

4 بذور طماطم.

حبة بطاطس أو اثنتين.

ملح حسب رغبتك.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير طاجن العصفور

من أجل القيام بتحضير طاجن العصفور عليك اتباع التالي:-