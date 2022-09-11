نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطرق سهلة.. عمل فطائر الزبدة في المنزل بطعم خرافي، هشة وطرية وبتذوب في الفم، وهيطلبها أفراد الأسرة بالكامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطرق سهلة.. عمل فطائر الزبدة في المنزل بطعم خرافي، عمل فطائر الزبدة في المنزل تعطي منزلك الكثير من جو الرفق والحب، حيث أن هذه الفطائر مرغوبة بكثرة من قبل الكبير قبل الصغير، وتجعل لديك وجبات تطمئني لوجودها في المنزل وترتاحي لفكرة أن يتناولها طفلك في كل حين ولكن كيف تقومين بإنتاج هذه الفطائر باحترافية؟ هذا هو ما نتحدث بخصوصه اليوم. بطرق سهلة.. عمل فطائر الزبدة في المنزل بطعم خرافي هذه فطيرة بسيطة وغير معقدة ويمكنك إنتاجها بمجرد توافر هذه المكونات لديك: ثلاث مقادير من الدقيق.

حليب طازج.

نصف مقدار زبدة.

حبتين بيض.

كيس فانيليا.

كيس خميرة.

ملح وسكر. طريقة عمل فطائر الزبدة في المنزل خذي وعاء وضعي فيه دقيق، وتأكدي أولا أن الدقيق نظيف.

ضعي عليه الخميرة الجافة كما هي ثم أضيفي ملعقة السكر وملعقة الملح.

امزجي المكونات سويًا وبعدها اكسري البيضتين وضعيهما مع الفانيليا والزبدة على الدقيق.

قلبي لبعض الوقت ولكن ستجدي أن العجينة مازالت يابسة فأضيفي اللبن واستمري في التقليب.

لا تضيفي مزيدا من اللبن في عجن العجينة وستلاحظي أنها أصبحت ناعمة ومتماسكة.

دعي العجينة لبعض الوقت، وستعرفي أنها أصبحت مختمرة عن طريق حجمها المتزايد.

حين تشاهدينها أصبحت كبيرة خذيها وابدءي بتقطيعها إلى عدد القطع المرغوب.

افردي قطعة قطعة بالنشابة ثم ضعيها في الطاسة على نار هادئة حتى تتخذ اللون المطلوب.

لا تنسي تقليبها على الوجهين ومتابعتها أثناء نضجها. كيفية نجاح فطائر الزبدة بالطبع يجب أن تتعامل العجينة معاملة خاصة من أجل الحصول على الشكل المرغوب فيه، حيث ان عجنها بطريقة صحيحة ينتج فطاير مشكلة بشكل صحيح وذات طعم يزيد الإقبال عليها. لا تستخدمي أي مكونات باردة خرجت من الثلاجة للتو، ولكن يجب أن تدعيها في درجة حرارة الغرفة لبعض الوقت قبل استخدامها.

استمري في العجن فترة لا تقل عن عشر دقائق متواصلة.

عند تخمر العجينة لا تكتفي بمجرد لفها بكيس بلاستيك ولكن داعي عليها بعض الأقمشة، فهذا يجعلها تحتفظ بطراوتها.

قبل وضع الفطائر في الفرن ادهنيها ببعض الخليط من البيض واللبن فهذا يعطيها شكلا أفضل ويجعلها تلمع.

يستحسن أن تتخذي خطوة نخل الدقيق أولا لتتأكدي من عدم وجود أي شوائب فيه.

استخدمي زيت نباتي من اجل قلي الفطائر وان لم تكوني تحبين ذلك فبامكانك استخدام زيت الذرة فهو لا يسبب اي طعم ولا رائحة مختلفة في الطعام.

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