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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرز بالخلطة بالمكسرات بطريقة بسيطة وسهلة للغاية بالتفصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة الأرز بالخلطة بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة هو واحد من أحلام الكثير من السيدات حيث أن تحضير هذه الأكلة الشهيرة يحتاج إلى الكثير من المجهود والتحضيرات والتجهيزات ويستغرق تجهيزه الكثير من الوقت ويُعد هذا الطبق من الأطباق الأساسية في العزائم حيث أن له شكل مبهر ومذاق رائع يحبه الجميع الصغار والكبار.
والآن سوف نتركك عبر السطور التالية مع طريقة التحضير بالتفصيل وسوف تحصلي على مذاق رائع ونعدك سوف تبهري جميع أفراد أسرتك بطبق رائع غني بالقيمة الغذائية العالية ويتمتع بمذاق مميز.
طريقة تحضير مكونات الأرز بالخلطة بالمكسرات
تقع كل سيدة وربة بيت في حَيْرَة كبيرة عند التجهيز للعزائم وخاصة على مائدة شهر رمضان المبارك حيث تفضل الكثير من السيدات تجهيز العديد من الأصناف من أجل إرضاء كافة الأذواق ولكن من بين كافة الأصناف نجد الأرز بالخلطة يستطيع أن يفوز في أي منافسة وهو يتكون من كبد و قوانص الدجاج مع اللوز والبندق وعين الجمل والزبيب.
لذلك يستطيع الفوز في أي سباق على أي مائدة وهو مزيج رائع ومميز من النكهات التي يحبها الجميع ونتركك الآن مع المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل عبر السطور التالية.
تجهيز الأرز بالخلطة بالخطوات
المكونات:
- كيلو من الأرز النظيف المغسول والمصفى جيدًا من الماء.
- كيلو من كبد وقوانص الدجاج المغسولة جيدًا.
- مقدار متوسط من البندق المقشر المحمص.
- مقدار متوسط من اللوز المقشر المحمص.
- مقدار متوسط من عين الجمل المقشر المحمص.
- مقدار متوسط من الزبيب.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- مكعبين مرقة دجاج.
- ملعقتين من السمن.
- ملعقتين من السكر.
طريقة التحضير:
- قومي بتقطيع قوانص الدجاج قطع صغيرة حتى يسهل تسويتها.
- ضعي حلة متوسطة الحجم على النار وضعي فيها ملعقة من السمن وضعي فوقها القوانص وقبي جيدًا.
- عند نضجها ضعي الكبد فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للنضج.
- ضعي الملح والفلفل والقرفة فوقه وقلبي جيدًا حتى تختلط وتمنح النكهة المميزة.
- احضري حلة لطهي الأرز وضعي ملعقة من السمن وضعيها على النار.
- ضعي ملعقتين السكر على النار واتركيها حتى يتغير لونها وعند ظهور فقاعات بيضاء ضعي فوقها الأرز سريعًا حتى لا يمنح الأرز مذاق غير جيد.
- قومي بتقليب الأرز مع السكر حتى يتحول لون الأرز إلى اللون البني وحتى يتم توحيد لون الأرز بالكامل.
- بعد أن تتيقني من توحيد لون الأرز ضعي مكعبات مرقة الدجاج وقلبي جيدًا.
- بعد تجانس كافة المكونات ضعي مقدار من الماء بدرجة الغليان فوق الأرز حتى تغطية الأرز بالكامل مثل طريقة تحضير الأرز المعتادة.
- يطهى الأرز بعد ذلك بالطريقة المعتادة ويترك على نار هادئة حتى تمام النضج.
- يتم وضع ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة على النار ونضع المكسرات المقشرة من أجل تحميصها على النار ويوضع بعد ذلك الكبد والقوانص حتى تختلط النكهات سويًا.
- وفي الخطوة الأخيرة نضع الزبيب ويقلب الخليط كله ثم يرفع من على النار.
- يتم تقديم الأرز في الأطباق وفوقه خلطة الكبد والقوانص والمكسرات والزبيب ويقدم مع المخللات والسلطة الخضراء.
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