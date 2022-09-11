“بديل الليزر” الطريقة الصحيحة لاستخدام الخل لإزالة الشعر نهائيا من الجسم

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عمر شويل - جدة عملية التخلص من الشعر هي مشكلة تواجه الكثير من السيدات بسبب الالام التي تنتج عن هذه العملية ولكن أصبح الامر سهل الان فيمكن ازالة الشعر من الاماكن التي نريد ازالة الشعر منها بدون أي الم فالخل له فوائد كثيرة للبشرة والجسم وايضا يطهر الجلد ولكن في هذا المقال سنعرض لكم طرق جديدة لاستخدام الخل في ازالة شعر الجسم بسهولة ودون الم حتى تحصلي على جسم ناعم. الخل والملح لإزالة الشعر: نحضر وعاء ونضع به كوب من الخل وملعقة كبيرة من الملح وكمية من جل الاستحمام وربع كوب ماء نخلط هذه المكونات جيدا حتى يصبح خليط ناعم ثم نضع هذا الخليط على المنطقة التي نريد ازالة الشعر منها ثم نفركها بحركات دائرية بطريقة خفيفة بعد ذلك نغسلها بالماء. الخل وزيت الزيتون لإزالة الشعر: نحضر كمية من الخل وكمية من زيت الزيتون ونجهز شقرة الحلاقة الخاصة بنا ونغمسها في الخل عند كل مره تمرريها لإزاله الشعر من الاماكن التي تريدي ازالتها فيجب عمل هذه الطريقة عند الاستحمام حتى يكون الجسم رطب والمسام مفتوحة ولكن تجنبي استخدام أي نوع صابون، بعد ازالة الشعر بالخل نقوم بدهن المنطقة بزيت الزيتون ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نشطف بالماء الدافئ. الخل والجلسرين لإزالة الشعر: نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من الخل وملعقة كبيرة من الجلسرين ونخلطهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس ونضع هذا الخليط على المنطقة التي نريد ازالة الشعر منها ونتركه لمدة ربع ساعة او ننتظر الى ان يجف الخليط نهائيا ثم نفرك المنطقة بقطعة من القطن الدائري وتكون مبللة بماء الورد البارد بعد ذلك نغسلها بغسول مطهر ونجفف المنطقة جيدا. نصائح وفوائد عند استخدام الخل في ازالة الشعر: يفضل استخدام الخل مخفف بالماء لمنع تهيج البشرة او حدوث حروق.

نختبره على جزء صغير اولا وخفى في الجسم قبل وضعه بالكامل على البشرة.

لا نتركه على الجلد لفترة طويلة ونستخدم كمية قليلة منه.

فائدته انه يعتبر قابض للمسام فيخفف انبات الشعر في البصيلات عند استخدامه لمرات متكررة.

فهو يحتوي على مواد تحرق البصيلات اثناء ازالة الشعر.

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